За период с 1 января по 8 июля данные показывают, что украинские пары в пять раз чаще вступали брак, чем подавали на развод.

Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции Украины на своей странице в фейсбук.

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По данным Минюста, за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 65 624 браков. Зато только 12 988 пар разорвали браки.

"Браков в пять раз больше, чем разводов зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 января по 8 июля этого года", – говорится в сообщении.

Добавим, что только за первые три недели карантина в Украине около 4,5 тысячи пар поженились, а расторгли брак за этот же период – около 1,5 тысячи.

Кроме того, ранее Министерство юстиции Украины предоставило перечень самых распространенных имен детей за 2020 год в каждой области. Так, самыми популярными именами стали София и Артем. Данные по всем областям – читайте здесь.