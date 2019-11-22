"Как тебе не стыдно" или "не мешай": перечень фраз, которые травмируют психику ребенка

Как можно заменить эту фразу? Скажите ребенку: "Расскажи мне, что произошло и почему ты плачешь. Я могу помочь".

"Почему ты не такой хороший, как (кто-то)"

Психологи отмечают, что ребенка можно сравнивать только с его прошлыми успехами. Например: "Вчера ты так хорошо вел себя, а сегодня – нет. Я расстроена". А когда родители сравнивают свое чадо с другими детьми, то это унижение достоинства и эти слова закрепят в сознании ребенка, что он действительно не такой, как другие.

"Это может привести к тому, что ребенок скажет: "Зачем мне стараться, я все равно не такой хороший". И во взрослом возрасте, например, пойти на преступление или другие противоправные действия. Или наоборот – не чувствовать себя достойным хорошего отношения или вообще хорошей жизни", – отвечает Ольга Голубинская.

Как можно заменить эту фразу? Говорите: "Ты хороший, ты умеешь лучше, ты достоин большего, у тебя все получится" или "Ты уже много умеешь, но многому можешь научиться – не останавливайся". Это означает безусловную поддержку ребенка. Однако нельзя говорить, что ребенок лучше других, потому что он не сможет адекватно оценивать себя и будет считать других хуже.

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"Не трогай – разобьешь, не трогай – поломаешь"

Психологи уверены, что если родители слишком часто будут это повторять, дети станут очень неуверенными в себе и скованными.

"После таких фраз у ребенка возникает синдром выученной беспомощности. Он учится быть объектом или просто существовать, потому что у него ничего не получится, можно даже не начинать. Во взрослом возрасте это может привести к тому, что человеку не удается построить карьеру. У него нет амбиций, он не хочет развиваться и пробовать что-то новое", – сказала специалист.

Как можно заменить эту фразу? Вы можете сказать: "Осторожно с вазой: мне важно, чтобы она была целой". Но если речь идет о "не трогай ничего" в музее или в гостях, то это следует объяснить накануне и договориться с ребенком: ни трогай этого, поскольку оно может разбиться".



Не надо нервничать или кричать на ребенка в этой ситуации

"Меня не волнует, что ты хочешь. Делай то, что говорю"

По словам психолога, такие слова учат ребенка не иметь права чувствовать то, что он чувствует, а также учат молчать, когда ему больно или когда чувствует дискомфорт.

"Иногда ребенку не надо давать выбора, например, в вопросе идти или не идти в школу. Просто это надо правильно сформулировать, без агрессии и обвинений", – ответила эксперт.

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Как можно заменить эту фразу? Скажите: "Я понимаю, что ты не хочешь этого делать. Но для меня очень важно, чтобы ты это выполнил, потому что..." или скажите, что понимаете, что это неприятно для ребенка и договоритесь о компенсации.

"Мы все для тебя делаем, а ты неблагодарный!"

Эта фраза, как говорят психологи, заставляет ребенка чувствовать бремя за то, что он родился. То есть родители делают его виновным за то, что решили его родить.

"Ребенок все это проглатывает, воспринимает за правду и начинает чувствовать себя виноватым, даже когда просто вовремя не помыл посуду. Это вечное чувство вины не позволит полноценно реализовать себя в карьере: будет привычка чувствовать вину за успех", – отметила психолог.

Как можно заменить эту фразу? Родители могут сказать: "Я хотел / хотела тебя порадовать, и мне грустно, что это не удалось. Что я могу сделать для тебя?" Ведь ребенка, частично, нужно научить быть благодарным. Для этого родители должны благодарить и уважать друг друга.



Детям нельзя говорить манипулятивные или оскорбительные фразы

"Как тебе не стыдно!"

Специалисты говорят, что это фраза-манипуляция, которая должна вызывать чувство вины: ребенок привыкает к тому, что с ним что-то не так, что он неудачник и не может воплотить ожидания родителей.

"Это приводит к хроническому чувству вины, даже если виноват кто-то другой. Ведь фраза "Мне стыдно за тебя" на самом деле отражает стыд родителей за себя, потому что они не справились со своими обязанностями. Эту фразу надо говорить себе, а не пристыжать ребенка", – отмечают психолог.

Как можно заменить эту фразу? Используйте фразу "Мне неприятно, когда ты так ведешь себя".

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"У тебя ничего не получится"

Ребенок может понять эти слова так: родители не воспринимают его таким, каким он есть. Он вырастает гипернеуверенным в себе, постоянно всего стесняется, не может достаточно реализовать все свои навыки. Поэтому такие дети не умеют ставить себе цели и достигать их, в их сознании это обречено на неудачу. Они не видят будущего и поэтому очень часто боятся двигаться вперед.

Как заменить эту фразу? Скажите, что поддерживаете ребенка: "Попробуем еще раз, ты обязательно поймешь, как это сделать".