Слушайте и благодарите: 6 секретов семейных отношений, которые надолго сохранят любовь
Семейная жизнь не всегда складывается легко, потому что требует благоприятного психологического климата. Психологи говорят, что залог счастливых отношений в семье - доверие, умение слышать партнера и идти на компромиссы.
Поэтому издание Семья и дом подготовило советы, которые помогут паре надолго сохранить любовь и преодолеть все жизненные трудности.
Интересно! 9 общих черт, которые должна иметь каждая счастливая семейная пара
6 секретов семейных отношений, которые надолго сохранят любовь
-
Научитесь слушать друг друга
Довольно часто, чтобы решить семейные проблемы, нужно просто научиться слушать друг друга. Делая это, вы сразу увидите, насколько для вашего партнера ценно ваше внимание к нему.
Также старайтесь прислушаться к себе в момент ссоры. К примеру, наберитесь терпения и просто "мысленно сбегите куда-то" – пусть партнер выговорится до конца. Тогда проблемы не будут "застревать" в голове и быстро будут решаться.
-
Благодарите чаще
Как часто вы искренне благодарите свою жену/мужа за тяжелую домашнюю работу или помощь в делах? В идеале вы должны относиться к своему партнеру как к лучшему другу.
Вот пример для мужчин: если ваш друг придет к вам домой, уберет дом, приготовит вам обед – какой будет ваша реакция? Вы точно начнете искренне благодарить. Разве ваша жена, делая то же, не заслуживает вашей благодарности? Ваше обычное "спасибо" за ее ежедневный труд способно изменить к лучшему вашу семейную жизнь.
Благодарите своих любимых чаще / Фото Unsplash
-
Никогда не воспринимайте своего партнера по жизни как должное
Наибольшее счастье человеку приносит осознание того, что его ценят и уважают. Вспомните о том, какие замечательные чувства вы переживали, впервые увидев свою будущую половинку. Вы высказывали комплименты, знаки внимания, подарки и тому подобное. И вам никогда не приходило в голову относиться к своему избраннику, как к чему-то должному. Потому продолжайте это делать и в браке.
-
Не избегайте возможности сказать "Я тебя люблю"
Эти слова очень просты, но многие партнеры стараются не говорить их. Однако зря. Ведь фраза “Я люблю тебя” напоминает каждому из нас о том, что мы не одиноки, что о нас заботятся. Это повышает самооценку вашей второй половинки, а потому и вам от этого становится лучше! Поэтому не стесняйтесь своих чувств и чаще говорите, что любите.
К теме! Самый короткий брак: пара рассталась через 3 минуты после свадьбы
-
Не позволяйте финансовым проблемам угнетать вас
От того, как вы смотрите на проблему нехватки денег, зависит качество вашей семейной жизни. Да, порой хочется пожаловаться на то, как мало в семье денег. Но не лучше ли пойти и получить удовольствие от тех денег, которые есть?
Постоянно мечтая о лучшей жизни, люди забывают о тех радостях, которые могли бы позволить себе прямо сейчас. Поэтому решите, вы хотите страдать от невозможного или радоваться настоящему. Это совсем не означает, что не нужно стремиться к большему и лучшему. Но пока вы продвигаетесь к осуществлению мечты, не забывайте находить удовольствие даже в мелочах каждый день.
-
Начинайте и завершайте день с любовью
"Начните день с любви" – значит, проснувшись утром, сказать или показать второй половинке свою любовь. В течение каждого дня делайте так, чтобы все ваши действия основывались на решении быть любящим, терпеливым, добрым и нежным. И не забывайте посвятить последние часы дня своим близким.