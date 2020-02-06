Смайлики в СМС-сообщениях влияют на отношения и сексуальную жизнь: исследования

Оказывается, что люди, которые часто используют в переписке эмоджи-смайлики – чаще ходят на свидания и занимаются сексом.

Это стало известно из исследования американских психологов Института имени Кинси, пишет Plos One. В исследовании приняли участие более 5 тысяч американцев всех возрастов, не состоящих в браке.

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Результаты исследования: 29% рецензентов используют эмоджи время от времени, 29% – регулярно, 38% вообще не добавляют их к своим сообщениям, а 2,5% добавляют несколько смайликов в каждое сообщение.

Ученые заметили зависимость между частотой использования эмоджи в переписке и перспективой повторного свидания и секса. И чем больше смайликов человек добавляет в переписку, тем чаще она ходит на свидания и занимается сексом. Впоследствии ученые провели еще одно исследование, которое показало подобные результаты.

Почему так происходит?

По словам психологов, причина такой зависимости может быть в том, что люди, которые используют смайлики, вероятно, легче заводят отношения. Да, они пытаются добавить общению больше эмоциональности.

Еще одна причина может быть в том, что с помощью смайликов людям удается лучше передавать нужную информацию относительно своих чувств, что помогает строить отношения.