Смешные мемы о родителях на карантине

Уже почти два месяца семьи сидят на карантине из-за вспышки COVID-19. От инфекции страдает весь мир, однако родители, которые уже истощились от постоянного ухода за детьми, таки находят возможность отвлечься от негатива и создают забавные шутки и мемы, которые заставляют улыбнуться.

Журналисты 24 канала подобрали для вас самые смешные мемы о воспитании детей и "железной" выдержке родителей на карантине.

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"Как решить эту чертову математику?", "Почему ребенок снова пришел на онлайн-урок в трусах?", "Мария Ивановна, вернитесь!" – такие фразы все чаще звучат во многих украинских семьях, которые сидят на карантине вместе с детьми-школьниками и малышами.

Так, от необходимой изоляции и закрытия школ расстроились больше взрослые, на которых "оставили" детей с уроками. Вы только посмотрите на эти "орущие о помощи" мемы!



Родители до и после карантина / Фото из соцсетей



Напоминание для родителей от учителя / Фото из соцсетей

А вот замечательный совет для родителей, которые просто не успевают убирать в доме, работая удаленно. Поэтому к видеовызову они готовятся с умом.

Смешно и то, как некоторые родители пытаются справиться со слишком энергичными детьми и придумывают все, чтобы хоть несколько минут от них отдохнуть.



А так родители будут выглядеть после карантина / Фото из соцсетей

А вот несколько забавных фото от родителей, которые лишь на минуту отвлеклись, а ребенок уже успел навредить.



Сестра решила поджарить брата / Фото Bored Panda



Дочь пришла к маме, которая работала, со слаймом в волосах / Фото Bored Panda



Еще одна девочка захотела принять ванну... в туалете / Фото Bored Panda



А этот мальчик решил помочь маме с готовкой / Фото Bored Panda