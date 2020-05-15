Сначала продавали маски и антисептики: история успеха пары, вытащившей свой бизнес из кризиса

Татьяна Скорнякова вместе с мужем основала компанию по производству вытяжек для салонов красоты. Она рассказала о том, как только после трех неудачных попыток паре удалось найти работающую идею для бизнеса и выйти из кризиса во время карантина.

"Мы продаем вытяжки в салоны по всей Украине и в 9 странах Европы. Это семейный бизнес, во главе которого стоит мой муж Сергей Шелест и я. Сергей отвечает за производство и разработки, я – за маркетинг и продажи", – рассказала изданию Татьяна MC.Today.

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Пара призналась, что они преуспели в 2019 году и вышли на рынок Европы. Они закупили собственное крупногабаритное оборудование, станки, а за три дня до нового 2020 года переехали в новый офис на 1000 квадратов, вложили в строительство много денег, поэтому были расстроены, когда начался карантин и все остановилось.

Все началось с Китая, следом пошла Италия, потом Испания и вскоре остановился весь мир. 20 марта мы распустили всю команду по домам, выключили станки и закрыли производство,

– сказала Татьяна.

Татьяна и Сергей сократили четырех сотрудников-шлифовщиков, менеджера по закупкам, разнорабочего и кладовщика, а их задачи распределили внутри команды. Также сразу же перешли в онлайн, провели пять эфиров с европейскими партнерами в инстаграме, где рассказали о том, что происходит.

Пара пыталась спасти бизнес продажей масок и антисептиков

Через несколько дней супруги запустили три новых направления – производство масок, антисептиков и даже сублимированной пищи (готовая еда в герметичных упаковках – супы, борщи и тому подобное).

"Мы закупили оптом маски с нашим логотипом SheMax. Они многоразовые, их можно стирать. За две недели продали чуть более 2 тысяч масок на 8 тысяч долларов. С 15 апреля спрос упал, сейчас продаем пару десятков в неделю", – сказала женщина.

Этих денег с продаж масок паре хватило на то, чтобы продержаться на плаву полтора месяца. С этих доходов они выплатили сотрудникам зарплаты, оплатили аренду производства и офиса, и остальные вложили в закупку новых комплектующих.

После этого Татьяна и Сергей заказали производство тестовой партии сублимированной пищи под своим брендом. В закупку вложили 5 тысяч гривен, но вложения не окупились, продаж – ноль. "Мы думали, что люди будут экономить время и покупать готовую еду, но ошиблись", – призналась предпринимательница.

Пара долго искала выход на завод по производству антисептиков, но это оказалось полным разочарованием. Во-первых, вложить нужно было на старте 150-200 тысяч гривен, во-вторых, ждать четыре недели, пока его изготовят.

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Нам все же удалось найти компанию, которая сделала для нас антисептик. Мы вложили в это 5 тысяч гривен, но на календаре было 31 марта, и острый спрос упал. Вложения не окупились, продаж – опять ноль. После многих попыток удержать бизнес на плаву Татьяну одолело отчаяние, накрывала депрессия.

Как пара нашла идею, которая сработала

"По вечерам мы с мужем смотрим вдохновляющие видео, и во время просмотра одного обзора мужу пришла идея разработать бактерицидные рециркуляторы воздуха", – сказала женщина. Это устройство предназначено для кварцевания (обеззараживания) воздуха в помещениях салонов красоты и в частных домах от вирусов, бактерий, аллергенов и других вредных веществ.

10 апреля пара приступила к разработке нового продукта – бактерицидного рециркулятора SheMax-R. "У нас был опыт работы с металлом, мы знали, где купить комплектующие. Муж изучил принцип работы рециркулятора, разработал первый образец, я нашла поставщиков и приступила к подготовке всех необходимых документов", – рассказала Татьяна.

На эту идею откликнулись дистрибьюторы из 9 стран мира, ведь такие устройства будут актуальны всегда, не только во время коронавируса. "Мы вложили в новое направление чуть больше 300 тысяч гривен, из которых около 100 тысяч ушло на получение сертификатов, без которых нельзя торговать в Европе", – добавила женщина.

Лишь через три дня после запуска пара вышла в прибыль. Они получили столько предварительных заказов, что отбили все расходы на запуск. Чтобы получить больше заказов на старте, они сделали скидку в 20% до 1 мая на новые продукты. Идея сработала, появились новые цели и открылось второе дыхание. В пик карантина супруги начали развивать направление, на которое никогда бы не решились в обычное время.

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Фактически пара делает все вместе, совмещая бизнес с воспитанием годовалого сына и старшей дочери. Родителей, которые помогли бы в этом, рядом нет, есть только поддержка друг друга внутри семьи.

Чему научил карантин

Татьяна поделилась, чему ее научил карантин: