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Сноуглобинг: чем опасен новый термин об отношениях

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Сноуглобинг – отношения на праздники / trkmedia.ollcdn.net

К сожалению, романтические отношения не всегда вдохновляют, радуют или делают нашу жизнь немного лучше. Так, на новогодние праздники люди могут попасть в токсические отношения, которые называются сноуглобинг. Это специальный термин, описывающий временные отношения, которые завязываются между двумя людьми на период зимних праздников и холодов.

Об этом предупреждает семейный психотерапевт Гэри Браун в американском издании Cosmopolitan.

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Отношения, которые характеризуются термином сноуглобинг, могут начаться еще осенью, когда нам остро не хватает витамина D. Основная цель сноуглоберов – переждать холода, сконцентрировав внимание на "удобном" варианте и не остаться без поцелуя в новогоднюю ночь.

Ведь именно на праздники одиночество усугубляется, так как вокруг много романтики и постоянно гуляют влюбленные пары. А вопрос о том, где одинокий человек будет отмечать Новый год, может довести до состояния суицида любого, кто не нашел себе пару к праздникам.

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Сноуглобинг – это отношения, которые будут длится только в период праздников / Фото Darunok

"Именно поэтому сноуглоберы "заводят" для таких отношений себе буквально кого угодно, а с потеплением исчезают, "будто комья снега в оттепель", – подчеркивает психотерапевт.

Обычно, партнеры в таких отношениях ведут себя так, будто о вас снимают рождественский романтический фильм – все вокруг становится волшебным, огоньки на каждом домике мерцают ярче, а сами отношения развиваются не постепенно, а быстро. Вы вряд ли познакомите друг друга с друзьями, и особенного энтузиазма в "любимого человека" нет. Это все похоже на курортный роман.

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Не все отношения, которые возникли в период праздников, обречены. Ведь отношения между двумя людьми – непредсказуемы и спонтанны, поэтому определить их завершение или спрогнозировать насколько долго это будет продолжаться просто невозможно. Даже временные отношения на период праздников могут закончиться хэппи-эндом.

Что делать? Главное – не впадать в истерику. Лучше наслаждаться своей зимней историей любви и не спешить строить планы с новым парнем или девушкой на лето. Потому что, возможно, он / она исчезнет еще до того, как наступит плюсовая температура.

Автор: Мария Бондар
Теги: Отношения Семья Новости Украины Новогодние праздники Психология
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31 декабря 2019
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