Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера

Принтер - незаменимый помощник дома. Однако перед выбором этого устройства возникает масса вопросов, ответ на которые повлияет на ваш окончательный выбор. В частности, один из популярных вопросов: что такое СНПЧ и как это работает.

Мы попробуем ответить на этот вопрос и расскажем, какие преимущества над конкурентами имеют принтеры Canon с СНПЧ.

Что такое СНПЧ

Начнем с того, что с такое СНПЧ. Это аббревиатура, которая обозначает систему непрерывной подачи чернил. Эта система предназначена для подачи чернил из наружных резервуаров, которые пополняются, к печатающей головке.

СНПЧ состоит из емкости с чернилами, многоканального силиконового шлейфа и картриджей (которые идентичны оригинальным). Объем чернил во внешней емкости (от 100 мл до 1000 мл) в несколько раз превышает объем картриджа (емкость которого составляет, в среднем, 8 мл), а это позволяет выполнять объемные работы.

Необходимость постоянного поступления чернил в картриджи обеспечивается герметичностью (кроме отсека стабилизации давления) системы. Во время печати чернила в картриджах расходуются, в результате в них возникает пониженное давление, и благодаря этому происходит "засасывание" чернил по многоканальному эластичному шлейфу из внешних емкостей-доноров в картриджи СНПЧ.

Преимущества СНПЧ

Заправка СНПЧ не требует много времени или специальных навыков (может проводиться самостоятельно).

Высокая стабильность качества печати, которая обеспечивается постоянством давления в системе, которые не зависимы от уровня уменьшения объема чернил в емкостях-донорах.

Увеличение производительности печатающего устройства, так как не нужно тратить время на замену картриджей или прочистку головки.

В емкости-доноры СНПЧ можно залить, в среднем, в 10 раз больше чернил, чем объем чернил в оригинальных картриджах.

Установка СНПЧ позволяет снизить расходы на печать примерно в 20 – 30 раз (в зависимости от производителя чернил и вида принтера). Следует учесть, что при качественной фотопечати стоимость фотобумаги составляет львиную долю стоимости оттиска. Однако снижение себестоимости самой печати при установке СНПЧ становится настолько существенной, что окупает затраты амортизации и обслуживания принтера в условиях коммерческой эксплуатации: фотопечать, использование в копи-центрах, печать дизайнерских работ, применение при изготовлении сувениров и обычное использование в домашних условиях.

Повышение срока службы и увеличение ресурса печатающей головки принтера за счет отсутствия риска попадания воздуха при смене оригинальных картриджей.

Печать большими объемами без остановки вследствие расхода чернил в картридже.

Возможность постоянного визуального контроля запаса чернил и пополнения их по мере расходования.

При дозаправке не нужно вынимать картриджи из устройства, воздух не попадает в головку а это продлевает срок службы.

Возможность использовать любые чернила на усмотрение пользователя (пигментные, водорастворимые и тому подобные), которые подходят для печати в данном случае.

Отсутствует фактор загрязнения окружающей среды отработанными картриджами.

Пользователь может сам выбирать размер емкости.

Особенности принтеров Canon с СНПЧ

Прежде всего, принтеры Canon с СНПЧ – это одна система, то есть, все компоненты находятся внутри устройства – никаких внешних подключений и выносов. Она имеет резервуар под чернила, отдельную технологию обработки их, у нее своя система подводки к печатающим головкам. Работа всех упомянутых компонентов системы слажена и надежна.

Как и у любого продукта, у принтеров Canon есть конкуренты, предложения которых функционально очень похожи на возможности линейки Pixma G. Однако, делая выбор, нужно немного глубже заглядывать в особенности системы.

Принтеры Canon используют технологию термоструйной печати. Многие пользователи считают, что раз такая печать построена по принципу некоторого нагрева дюза (сопла) головки, последняя якобы из строя выйдет быстрее, чем решения конкурентов, в основе которых технология пьезоэлектрической печати. Но не стоит забывать, что ресурс печатающей головки у принтеров Canon – 50 000 страниц, а вот у альтернатив конкурентов ресурс пьезоэлектрической печатающей головки около 40 000 страниц.

Преимущества над конкурентами

Устройства Canon с СНПЧ обладают рядом преимуществ над конкурентами. Мы визуализировали их все в таблице, чтобы наглядно показать чем принтеры Canon лучше решения конкурентов.

Canon Epson Canon Epson Название устройства G2415/G2411 L3110 G3415/G3411 L3150 Подключение Wi-Fi + Cloud Wi-Fi + Email Print Монохромная печать / ресурс одной заправки 12 000 4500 12 000 4500 Цветная печать / ресурс одной заправки 7000 6500 7000 6500 Качество печати Разрешение: 4800×1200 dpi; Размер капли: 2pl; Количество чернил: 4 Разрешение: 5760×1440 dpi Размер капли: 3pl Количество чернил:4 Разрешение: 4800 x 1200 dpi Размер капли: 2pl Количество чернил:4 Разрешение: 5760 x 1440 dpi Размер капли: 3pl Количество чернил:4 Скорость печати (сек.) Фото 10х15 – 60 Монохромная печать – 8,8 Скорость цветной печати – 5 Фото 10х15 – 69 Монохромная печать – 10 Скорость цветной печати – 5 Фото 10х15 – 60 Монохромная печать – 8,8 Скорость цветной печати – 5 Фото 10х15 – 69 Монохромная печать – 10 Скорость цветной печати – 5 Особенности сканирования 600х1200 dpi 600х1200 d

Поэтому, если вы планируете выбрать компактный, производительный принтер с системой непрерывной подачи чернил – советуем вам присмотреться к решениям компании Canon. Производитель уже давно на мировом и украинском рынке и очень хорошо себя зарекомендовал в надежности своей техники для дома.