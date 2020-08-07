Нередко бывает, что дети выпрашивают у родителей собачку. Впрочем, взрослые также задумываются над таким серьезным шагом завести домашнего любимца. Тогда возникает ряд вопросов: как подготовить ребенка к появлению собаки и когда лучше ее заводить, если есть дети.

Собаку считают идеальным партнером для ребенка, ведь именно с домашним любимцем ребенок чувствует заботу, дружбу, ответственность. Впрочем это касается уже более взрослых детей.

Читайте также Что делать, если ребенок не хочет ходить в сад: советы родителям

Если ваш ребенок еще совсем маленький, то не исключение, что собаку он может потянуть за хвост, наступить на лапы, засовывать в глаза пальцы. Все это может привести к неприятным случаям, пишет Мамоведия.

Урок ответственности для детей

Появление четвероногого друга в доме может научить ребенка ответственности. Если ваше чадо будет тесно контактировать с собакой, то у него выработается ответственность до того, чтобы налить домашнему любимцу воды в миску, дать кушать или даже прогуляться с ним, жертвуя любимым мультфильмом.

Такая форма заботы является прекрасной формой обучения для ребенка, которую он пронесет с собой через всю жизнь.

Новый член семьи

Чтобы животное не воспринималось как объект, лучше не связывать появление любимца с таким событием, как Новый Год или день рождения, а готовить появление нового члена семьи, создавая немного ожидания и интереса, рассказывая ребенку, как изменится жизнь семьи после появления собаки.



Собака становится для ребенка лучшим другом / Dreamstime

Собака появилась в семье до появления ребенка: что делать

Появление нового члена семьи влечет собой ряд определенных изменений. Родители начинают больше времени уделять ребенку, зато свободного времени для собаки становится все меньше. Чтобы правильно организовать этот процесс, позаботьтесь о том, чтобы родственники, друзья или няни помогали вам сочетать эти двеа важных процессыа.

Если вы решили, что собака не должна иметь доступа в комнату ребенка, разместите ограду заранее и таким образом, чтобы появление ребенка не ассоциировалось с этим запретом.

Дружба между собакой и детьми

Собаки и дети – это замечательный симбиоз, ведь если ребенок один в семье, то четвероногий друг помогает ему одолеть одиночество. Собака может стать хорошей опорой для преодоления наиболее болезненных моментов детства и юности. По исследованиям ученых, всего лишь полчаса пребывания с собакой значительно улучшают настроение.

Собака – компаньон для игры и физического здоровья

Среди преимуществ собаки в семье есть то, что она обязывает всех бегать за ней в силу ее игривой натуры и постоянной потребности в движении. Игры, прогулки и погони с собакой вполне могут заменить тренажерный зал и упражнения для физической активности всей семьи, во время поездок и воскресных прогулок.

Дайте собаке право выбора

Здесь надо понимать, что у собак, как и у всех живых существ, есть свои потребности. Будут случаи, когда собака не захочет играть с вашим ребенком. Если она не хочет играть ни в какие игры, то важно дать ей уйти и обеспечить для нее уютное место в доме, где никто не будет ее беспокоить.

Это будет хорошим уроком для ребенка, который осознает, что не надо навязывать свое присутствие животному.