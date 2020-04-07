Собственное дело: 6 интересных идей для бизнеса с нуля

Когда человек ищет идеи для собственного бизнеса, то перебирает все свои знания и таланты, пытается понять, что ему нравится и как на этом можно заработать. Главное правило - будущее дело обязательно должно быть по душе.

Тому видання Elgardiano зібрало кілька ідей, які можуть надихнути вас на відкриття власної справи та принести непоганий заробіток.

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Випічка кондитерських виробів на дому

Створювати солодощі, зокрема, весільні торти та короваї, на замовлення можна на власній кухні без витрат на оренду приміщення. Проте не шкодуйте грошей на спеціальні інструменти та обладнання, бо з ними вам буде легше працювати і робити якісну випічку.

Оригінальні тематичні торти, капкейки, іменні пряники користуються великим попитом на будь-якому святі. Для початку ви повинні мати талант кондитера та зробити чудову рекламу, щоб отримати клієнтів. Радимо публікувати фотографії своїх виробів в соціальних мережах, влаштовувати акції та розіграші. А при вдалому поєднанні майстерності і таланту ви швидко напрацюєте основну клієнтську базу.

Прикраси ручної роботи

Якщо у вас є захоплення чи тяга до рукоділля, то прикраси, зроблені своїми руками, – відмінна ідея для малого бізнесу без серйозних вкладень. Ним легко займатися без відриву від основної роботи.



Прикраса ручної роботи / Фото Unsplash

А коли наберете хорошу клієнтську базу, можете навіть відкрити свою майстерню. Радимо сконцентруватися на дизайнерських аксесуарах, а не на дешевих дрібничках.

Магазин товарів для творчості

Ще одна вдала ідея – бізнес по франшизі, в якому можна поєднати гарний прибуток, популярність у покупців і свою тягу до творчості. Відкрийте магазин з готовими наборами для рукоділля та перетворіть улюблене хобі в спосіб заробітку.

Продаж недорогої іноземної косметики

Продаж товарів з іноземних сайтів – як і раніше популярний і затребуваний бізнес. Адже багато людей не знають, де шукати і як правильно замовляти товари через інтернет, або вони просто губляться в розмаїтті брендів.

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Тому виберіть один напрямок, наприклад косметику, і створіть свою групу в соціальних мережах або сайт, щоб поширювати її. Корейські, тайські, китайські бренди користуються величезним попитом, головним чином через низьку вартість і оригінальність.

Виберіть затребувані товари, замовляйте і продавайте зі своєю націнкою. Успішність такої справи буде залежати від якості роботи. Намагайтеся перевіряти весь товар, щоб пропонувати тільки хорошу косметику. Ваше завдання – допомогти клієнтам зорієнтуватися в розмаїтті іноземних брендів, вибрати підходящий засіб і замовити його без складних формальностей і ризиків.

Пошив жіночої білизни

Жіноча білизна – це товар, який завжди буде користуватися попитом. Але у пошитті білизни не повинно бути стандартних моделей і типового дизайну. Підбір білизни для нестандартної фігури – одна з найпоширеніших жіночих проблем. Якщо ви знайдете ефективне рішення, то у вас завжди будуть клієнтки.



Пошив білизни може стати прибутковим бізнесом / Фото Unsplash

Для початку роботи вам вистачить однієї швейної машини. Подбай тепро ефективні інструменти просування – сайт, сторінки в соцмережах, реклама. Великим плюсом буде, якщо ви залучите фахівця, який допоможе жінкам підбирати білизну індивідуально, або самі станете такою людиною.

Організація побачень

Сервіс по організації незвичайних побачень може стати хорошим бізнесом, якщо у вас є творче мислення і комунікативні навички. Окреме приміщення та обладнання не знадобляться, а ось зв’язки в різних установах – безперечно.

Ви повинні будете придумувати креативні ідеї для побачень і знаходити можливість для їх втілення. Призначаючи вартість послуг, не забувайте, що клієнту ще доведеться витратитися на здійснення задуму. Намагайся знаходити вигідні варіанти, шукати партнерів і домовлятися про знижки.