Собственный бизнес в 22 года без стартового капитала: история основательницы языковой школы

Юлия Яковлюк основывала языковую школу в Луцке в 22 года, не имея стартового капитала и опыта работы в подобных заведениях. Сейчас там изучают семь иностранных языков студенты не только из города, но и онлайн из 12 стран мира.

Юлия Яковлюк начала заниматься репетиторством еще на первом курсе университета, пишет "Первый".

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Как все начиналось

Сначала учениками были дети знакомых и родственников, которые приходили на занятия к Юлии домой, потом – те, кого она нашла благодаря объявлениям в газетах и "сарафанному радио". Так, первым гонораром за такое репетиторство была банка помидоров.

"Со временем детей стало так много, что я даже "отдавала" их одногруппницам", – вспоминает Юлия. После окончания университета Юлия Яковлюк работала переводчиком в частной компании.



Юлия Яковлюк с детьми / Фото "Первый"

"Через две недели после приема на работу я уехала в командировку во Флоренцию. Я очень хотела стать переводчиком и активно этому училась: читала про правила этикета – с какой стороны стоять, какое расстояние до собеседника должно быть, как правильно говорить, техники перевода и тому подобное", – рассказала девушка.

Но потом такие поездки прекратились из-за кризиса. Поэтому Юлия Яковлюк начала думать об открытии собственной языковой школы.

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Сначала была попытка открыть школу вместе с одногруппницами. Всех четверых звали Юлями и заведение хотели назвать "English 4U". Но разделить ответственность не вышло, поэтому Юлия Яковлюк быстро отбросила эту идею и решила все делать сама.

Парты для занятий взяла в аренду у ректора университета

"У меня вообще не было денег на то, чтобы открыть собственное дело. Когда дети приходили ко мне домой на репетиторство, по большому счету у меня ничего не было. Даже доски – только ватман на стене", – признается Юлия.

Денег не то что на аренду, даже на мебель не было. На тот момент девушка еще работала на предыдущей работе, и ей удалось договориться с работодателями, что половину дня она будет работать у них, а половину – над своим делом. Они дали помещение для занятий.



Языковая школа Юлии Яковлюк

"Там был один стол, несколько стульев, но не было парт. Тогда я позвонила ректору своего университета и попросила в аренду 4 парты. Он согласился, потому что я занималась репетиторством с его дочерью", – добавила Юлия.

Впоследствии начались первые трудности – школа открылась в ноябре, а в период праздников ученики перестали ходить на занятия.

Однако в то время Юлия познакомилась с преподавательницей, которая прожила в Германии 10 лет, и была фактически носителем немецкого языка. Поэтому они начали работать в тандеме. Для поиска студентов использовали все возможные инструменты. "Сарафанное радио", объявления в газетах, рекламу на лавочках и в лифтах.

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Это имело свой эффект. "Я проводила по 8–9 занятий в день и при этом была и преподавателем, и администратором, и уборщицей". Через 4 года школа переехала в помещение, где было 6 классов вместо одного, появилось больше преподавателей, администратор", – говорит девушка.

Сейчас Юлия Яковлюк активно работает не только в Луцке, но и в Украине. Так, она возглавляет клуб директоров языковых школ, в котором – 38 участников.

Также девушка развивает онлайн-школу. В ней занимаются люди из 12 стран мира. В основном это украинцы, которые живут за границей: Польша, Германия, Чехия, Франция, Канада, Шри-Ланка и другие. Они говорят, что им выгоднее и комфортнее заниматься с украинскими преподавателями.