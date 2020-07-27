Телеведущая и актриса голливудских фильмов и мюзиклов Честен Хармон имеет интересное хобби – она за кулисами театра, в гримерных или на съемочной площадке занимается вязанием, а потом эту одежду продает.

Честен Хармон рассказала о своем хобби для блога Etsy.

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Зачем актриса занялась созданием и продажей вязаной одежды?

Девушка рассказала, что иногда между эпизодами на съемках актеры "простаивают" часами. И тогда она радуется, что имеет пряжу в руках и музыку в наушниках. Это стало для нее новым замечательным хобби.

Когда это началось? По словам Честен, ее заинтересовало вязание с тех пор, как она приняла участие во всемирном туре с мюзиклом по книге "Отверженные" Гюго. Они гастролировали два года и тогда актриса начала вязать, а впоследствии даже открыла магазин PlushArmour.

Да, это стало одним из ее любимых занятий на гастролях. Она начала посещать магазины пряжи по всей Америке и собрала огромную подборку необычной пряжи от местных производителей.

Например, часть коллекции, которую она связала, сделана из пряжи, которую Честен раздобыла в канадской провинции Альберта, где жила в прошлом году, когда снималась в новом сериале "Проклятие".

Большинство ее изделий создаются на заказ – это около 70% продаж.

"Люди хотят иметь степень вовлеченности в хендмейд-производство и я открыта для всего. Иногда они говорят: Сходи с ума от своего воображения и создай для меня что-то сумасшедшее. Это весело, я беру на себя инициативу и тогда получаются вещи, которые я никогда не придумала самостоятельно", – добавляет Честен.

Какую пряжу Честен использует? Актриса признается, что у нее большой список крупных брендов с яркими цветами, которые ей нравятся, в частности Madelinetosh, Malabrigo и Knit Collage. Но ей также нравится находить уникальные пряжи местного производства в разных уголках мира.

Совет другим хендмейд-мастерицам, у которых есть и хобби, и карьера

Не верьте, что нужно выбрать между карьерой, в которой вы работаете, и созданием хендмейда или собственным делом. Делайте то, что вам нравится.

"Я играю на сцене в мюзиклах, играю в кино, работаю ведущей на телевидении, и я делаю одежду своими руками и продаю ее. Так и вы делайте – успевайте и то, и другое, и третье одновременно", – сказала Честен.

Для создания собственного дела и заработка на этом также следует изучить, какие товары ручной работы активно покупают на Западе и Востоке. Посмотреть на хендмейд-тренды.