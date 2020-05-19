Как социальная удаленность из-за карантина повлияет на будущее детей: объяснение экспертов

Бесспорно, социальная удаленность и невозможность видеться с друзьями негативно влияет на детей в США и может вызвать стресс и грусть. Однако повлияет ли это на будущее малышей?

Мнениями экспертов по этому вопросу поделилось издание HuffPost.

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В социальных сетях появилось фото детей в саду, которые играли друг с другом, не нарушая дистанции, – на выделенных для себя территориях. Еще одна фотография показывает, как дети сидят на обозначенных крестиком местах, соблюдая социальную дистанцию.

И когда родители показали эти фото своим детям дома, то дети расстроилась из-за таких условий и сказали, что не смогли бы не говорить с друзьями или быть на расстоянии все время. "Это нечестно. Я думала, что когда мы вернемся в школу, все будет нормально. Но это (эти фото с дистанцией детей, – Семья 24) ненормально", – сказала одна дочь папе.

Так, експерт по вопросам воспитания Лиат Хьюз Джоши говорит, что для детей школа и садик – это не только образование. Дети нуждаются в этом, чтобы видеть своих друзей и учителей.

Зато доктор Дэвид Витбрид предупреждает родителей о влиянии социального отставания на будущее детей. "Чем дольше это будет продолжаться, тем труднее дети будут переживать эмоциональные трудности, а поэтому влияние на их психическое здоровье станет более серьезным", – говорит он.

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Терапевт Танна Гейблер говорит, что нормально, если дети во время карантина испытывают чувство тревоги и депрессии. В частности, головные боли и хронические боли в желудке – это главные показатели тревоги.

Другие признаки тревожности у детей:

раздражительность

истерики

постоянные вопросы к родителям

проблемы с отделением от родителей

кошмары.

Признаки депрессии у ребенка:

раздражительность

усталость

общая грусть или разочарование

кошмары или проблемы со сном

потеря мотивации

выявление отсутствия интереса к деятельности.

Другие исследователи предполагают, что социальная дистанция меньше повлияет на детей младшего возраста, но больше – на подростков. А все потому что раннее социальное развитие может происходить в семье, но когда дети взрослеют, их дружеские связи становятся гораздо важнее.

Для детей до 5 лет самоизоляция может быть прекрасной, ведь они остаются с родителями дома круглосуточно и могут играть с ними постоянно. Но для детей старшего возраста и подростков это сложнее,

– говорит эксперт Венди Уолш.

Но стоит обращать внимание и на то, что попытки детей справиться с "новой нормальной жизнью" может быть вопросом личности, а не возраста. Некоторые дети лучше и легче справятся с этим, у других же будет много стресса и проблем.

Эксперты отмечают, что это неопределенные времена и невозможно точно знать, как это повлияет на наших детей. Единственное, что родители могут сделать сейчас – это создать дома среду, где их дети будут развиваться. Также стоит уважая потребность детей в пространстве и свободном времени, потребность в интернете и помогать ребенку "держаться на плаву" во время карантина.