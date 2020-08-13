Часто в семьях между свекровью и невесткой возникает ожесточенная борьба. Постоянные конфликты не дают спокойно жить и портят отношения. Психолог дала полезные советы для свекровей, которые стремятся наладить общение с невесткой и быть нужными в семье сына.

В отношениях матери с избранницей сына очень многое зависит именно от мудрости и отзывчивости свекрови. Конечно, каждая мама стремится, чтобы рядом с сыном была хорошая, достойная девушка, однако она никак не может повлиять на то, кого отпрыск полюбит. Именно поэтому свекровям стоит налаживать отношения с невестками. Как это сделать рассказала психолог Наталья Сидоренок, пишет tsn.ua. Читайте также Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно Как сохранить хорошие отношения с невесткой Взгляните на невестку глазами сына

Уважайте выбор сына. Даже если вам не нравится невестка, не показывайте это ему или самой избраннице. Присмотритесь к девушке и старайтесь разглядеть в ней те черты, которые притягивают вашего сына. Разглядев лучшие качества, вам будет легче полюбить невестку. Помните, что плохое отношение к возлюбленной сына может испортить отношения с ним.

Уважайте выбор сына. Даже если вам не нравится невестка, не показывайте это ему или самой избраннице. Присмотритесь к девушке и старайтесь разглядеть в ней те черты, которые притягивают вашего сына. Разглядев лучшие качества, вам будет легче полюбить невестку. Помните, что плохое отношение к возлюбленной сына может испортить отношения с ним. Не поучайте

Поучения лишь будут раздражать, но точно не помогут найти контакт. Семья сына – это отдельный союз, где есть свои правила и традиции. Перед тем, как сказать что-то поучительное задумайтесь, прислушались бы вы на месте девушки, или поступили по-своему.

Поучения лишь будут раздражать, но точно не помогут найти контакт. Семья сына – это отдельный союз, где есть свои правила и традиции. Перед тем, как сказать что-то поучительное задумайтесь, прислушались бы вы на месте девушки, или поступили по-своему. Не сравнивайте избранницу сына с его предыдущими девушками

Если раньше у вашего сына уже были отношения, то ни в коем случае не пытайтесь найти в предыдущих девушках положительные черты, которых нет у его нынешней возлюбленной, и упрекнуть ее в этом. Это лишь обострит отношения между вами. Свекровь и невестка / Фото: podarunki.in.ua Не рассказывайте детские тайны сына

Никогда не раскрывайте детские секреты своего сына. Он сам расскажет избраннице то, что сочтет нужным.

Никогда не раскрывайте детские секреты своего сына. Он сам расскажет избраннице то, что сочтет нужным. Помогайте только тогда, когда просят

Если вас не просят, не стоит пытаться помочь. Решив провести день в доме сына задумайтесь, были бы вы рады неожиданному приходу свекрови. Не стоит помогать в приготовлении пищи, уборке и других домашних делах тогда, когда вас об этом не просят. То же самое относится и к советам. Если новоиспеченным супругам потребуется ваша помощь, то вы обязательно об этом узнаете.

Если вас не просят, не стоит пытаться помочь. Решив провести день в доме сына задумайтесь, были бы вы рады неожиданному приходу свекрови. Не стоит помогать в приготовлении пищи, уборке и других домашних делах тогда, когда вас об этом не просят. То же самое относится и к советам. Если новоиспеченным супругам потребуется ваша помощь, то вы обязательно об этом узнаете. Не требуйте благодарности

Часто свекровь сама себе находит работу, а потом требует от детей благодарности и сочувствия. Если вы хотите помочь, то делайте это с любовью, а не потому, что ожидаете благодарности от детей.

Часто свекровь сама себе находит работу, а потом требует от детей благодарности и сочувствия. Если вы хотите помочь, то делайте это с любовью, а не потому, что ожидаете благодарности от детей. Не берите на себя воспитание внуков

Со временем мир меняется и так же меняется воспитание детей. Ваш сын с невесткой самостоятельно способны научить потомков всему необходимому и воспитать достойных людей. Проводите время с внуками, рассказывайте интересные и одновременно поучительные истории. Однако не берите на себя их воспитание.

Со временем мир меняется и так же меняется воспитание детей. Ваш сын с невесткой самостоятельно способны научить потомков всему необходимому и воспитать достойных людей. Проводите время с внуками, рассказывайте интересные и одновременно поучительные истории. Однако не берите на себя их воспитание. Не вините во всем невестку

В семьях случаются ссоры, конфликты и очень часто свекрови обвиняют в этом лишь невестку. Однако они не знают, что случилось, при каких обстоятельствах. Сын с женой могут самостоятельно разобраться в своих отношениях и не стоит накручивать его против любимой.

В семьях случаются ссоры, конфликты и очень часто свекрови обвиняют в этом лишь невестку. Однако они не знают, что случилось, при каких обстоятельствах. Сын с женой могут самостоятельно разобраться в своих отношениях и не стоит накручивать его против любимой. Уважайте невестку

В современном обществе многие женщины не только прекрасные матери и жены, но и самодостаточные личности, которые часто имеют собственный бизнес и не зависят финансово от мужа. В таком случае свекрови стоит быть более корректной и доброжелательной, не упрекать невестку в том, что она мало времени уделяет бытовым делам.