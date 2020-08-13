Как сохранить хорошие отношения с невесткой: полезные советы психолога
Часто в семьях между свекровью и невесткой возникает ожесточенная борьба. Постоянные конфликты не дают спокойно жить и портят отношения. Психолог дала полезные советы для свекровей, которые стремятся наладить общение с невесткой и быть нужными в семье сына.
В отношениях матери с избранницей сына очень многое зависит именно от мудрости и отзывчивости свекрови. Конечно, каждая мама стремится, чтобы рядом с сыном была хорошая, достойная девушка, однако она никак не может повлиять на то, кого отпрыск полюбит. Именно поэтому свекровям стоит налаживать отношения с невестками. Как это сделать рассказала психолог Наталья Сидоренок, пишет tsn.ua.
Читайте также Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно
Как сохранить хорошие отношения с невесткой
- Взгляните на невестку глазами сына
Уважайте выбор сына. Даже если вам не нравится невестка, не показывайте это ему или самой избраннице. Присмотритесь к девушке и старайтесь разглядеть в ней те черты, которые притягивают вашего сына. Разглядев лучшие качества, вам будет легче полюбить невестку. Помните, что плохое отношение к возлюбленной сына может испортить отношения с ним.
- Не поучайте
Поучения лишь будут раздражать, но точно не помогут найти контакт. Семья сына – это отдельный союз, где есть свои правила и традиции. Перед тем, как сказать что-то поучительное задумайтесь, прислушались бы вы на месте девушки, или поступили по-своему.
- Не сравнивайте избранницу сына с его предыдущими девушками
Если раньше у вашего сына уже были отношения, то ни в коем случае не пытайтесь найти в предыдущих девушках положительные черты, которых нет у его нынешней возлюбленной, и упрекнуть ее в этом. Это лишь обострит отношения между вами.
Свекровь и невестка / Фото: podarunki.in.ua
- Не рассказывайте детские тайны сына
Никогда не раскрывайте детские секреты своего сына. Он сам расскажет избраннице то, что сочтет нужным.
- Помогайте только тогда, когда просят
Если вас не просят, не стоит пытаться помочь. Решив провести день в доме сына задумайтесь, были бы вы рады неожиданному приходу свекрови. Не стоит помогать в приготовлении пищи, уборке и других домашних делах тогда, когда вас об этом не просят. То же самое относится и к советам. Если новоиспеченным супругам потребуется ваша помощь, то вы обязательно об этом узнаете.
- Не требуйте благодарности
Часто свекровь сама себе находит работу, а потом требует от детей благодарности и сочувствия. Если вы хотите помочь, то делайте это с любовью, а не потому, что ожидаете благодарности от детей.
- Не берите на себя воспитание внуков
Со временем мир меняется и так же меняется воспитание детей. Ваш сын с невесткой самостоятельно способны научить потомков всему необходимому и воспитать достойных людей. Проводите время с внуками, рассказывайте интересные и одновременно поучительные истории. Однако не берите на себя их воспитание.
- Не вините во всем невестку
В семьях случаются ссоры, конфликты и очень часто свекрови обвиняют в этом лишь невестку. Однако они не знают, что случилось, при каких обстоятельствах. Сын с женой могут самостоятельно разобраться в своих отношениях и не стоит накручивать его против любимой.
- Уважайте невестку
В современном обществе многие женщины не только прекрасные матери и жены, но и самодостаточные личности, которые часто имеют собственный бизнес и не зависят финансово от мужа. В таком случае свекрови стоит быть более корректной и доброжелательной, не упрекать невестку в том, что она мало времени уделяет бытовым делам.