Многие пары ссорятся слишком часто, особенно во время карантина. Некоторые из них через несколько минут мирятся, однако для других это может закончиться печально – расставанием. Так есть ли будущее у тех партнеров, которые постоянно кричат и бьют посуду друг из-за друга?

Иногда пары пытаются исправить ситуацию, однако сладкие примирения и постоянные обещания больше не конфликтовать не всегда помогают и влюбленные через некоторое время снова начинают ссору, пишет Elle.

Интересно 5 вещей, которые портят ваши отношения со второй половинкой

Очевидно, что если вы остаетесь вместе, да еще так остро реагируете друг на друга, значит, вас с партнером связывают достаточно крепкие чувства. Иначе, кто-то бы давно уже собрал вещи и разорвал отношения.

Но будущее у таких отношений действительно есть и оно в ваших руках, поэтому надо только самим захотеть все исправить.

Советы, как можно прекратить постоянные ссоры

Выясните причину конфликта

Если вы чувствуете, что "закипаете", то попробуйте успокоиться. Остановитесь на минуту и ​​подумайте: что именно вызвало в вас такие эмоции?

Возможно, на самом деле виноват в этом не ваш партнер, а, например, то, что он просто попал под горячую руку, когда у вас никак не получается что-то сделать. Поэтому в таком случае продолжать ссору не стоит.

Попробуйте контролировать свои эмоции и не провоцировать ссору / Фото Desired

Не срывайтесь

Если у вас нет настроения и вы готовы сорваться на вторую половинку даже из-за пустяка, то не спешите. Успокойтесь и спокойно скажите: "Я не готова/готов сейчас это обсуждать. Давай отложим дискуссию на завтра". Такая пауза поможет вам остыть, взять себя в руки и не доводить дело до скандала с неприятными высказываниями.

А если вы видите, что настроения нет у вашего партнера, то "не ведитесь на его/ее провокации" и старайтесь говорить спокойным, но уверенным тоном. Игнорируйте попытки атаки.

Говорите о своих чувствах

Если вам что-то не нравится в отношениях, то скажите об этом. К примеру, если вы устали, потому что у вас был плохой день, то объясните, что все, что вам сейчас нужно, – это понимание и ласка. Всегда помните: вы не соперники и не противники.

Займитесь чем-то

Если у вас много энергии, которую вы обычно тратите на скандалы, может быть, стоит обратить ее в более подходящее русло? Например, запишитесь вместе в тренажерный зал или найдите себе новое хобби.

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Старайтесь понять своего партнера

Если у вашего партнера болит голова или он так же, как и вы, устал, то попробуйте его понять. На все это нужно делать "скидку" и проявлять сочувствие ко второй половинке. Поэтому не начинайте ссору, потому что это только испортит ваши отношения.

Не оправдывайтесь

Если вас в чем-то обвиняют, часто кажется вполне логичным начать объяснять, что ваша половинка в этой ситуации ошибается, потому что вы этого не делали или не говорили. Но из-за этого разговор может принять не очень приятное направление: на вас посыпятся обвинения, а вы можете растеряться и не знать, что ответить. Тогда уже ссоры не избежать. Поэтому лучше сразу не оправдываться за свои действия и не провоцировать партнера.