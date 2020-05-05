Соседи, которые познакомились на карантине, оказались родственниками: захватывающая история

В США две семьи долгое время жили рядом, но смогли по-настоящему познакомиться только во время карантина. Именно в этот период соседские семьи выяснили, что они дальние родственники.

Как пишет Washington Post, Эрик и Джен Стром живут на расстоянии в четыре дома от своих соседей Кьетила и Зои Ньотен в одном из районов Лос-Анджелеса.

Интересно! Пенсионеры нашли любовь в 97 лет благодаря коронавирусу: милая история

До пандемии COVID-19 семьи лишь здоровались друг с другом и никогда близко не общались. Но карантин это изменил. Ограничения на передвижения заставили людей лучше узнать своих соседей, с которыми они живут на одной улице.

Так, в начале апреля семейные пары начали общаться и завели разговор о Норвегии. Выяснилось, что 45-летний Кьетыл вырос в Норвегии, а у 38-летнего Эрика есть норвежские корни. Жена Эрика рассказала, что когда-то пыталась найти дальних родственников своего мужа, но не смогла найти остров Ньотен, который она запомнила как "Ньютен".



Соседи на карантине проводят время на расстоянии / Фото Washington Post

Тогда Ньотены пошутили, что, возможно, они имели в виду норвежский остров Ньотен, расположенный неподалеку от города Берген. Это довольно маленький участок земли, на котором живут около 30 человек. Дело в том, что на норвежском языке остров пишется Njøten, но на английском его название может произноситься как "Ньютен".

"Когда Джен сказала "Ньютон", я подумала: "Возможно. Это было бы бессмысленным совпадением. Но, возможно, она имела в виду Ньотен", – сказала Зои.

Читайте также! Из-за карантина женщина не видела своего сына почти два месяца: эмоциональное видео встречи

В тот же день Эрик Стром позвонил своей маме и попросил ее изучить семейную книгу, которая берет начало с XVIII века. Женщина нашла портрет мужчины с фамилией Ньотен. После этого Эрик связался с Кьетилем, а тот со своей мамой в Норвегии.

Ньотен-старшая подтвердила, что этот мужчина имеет отношение к их семье. Таким образом, Эрик и Кьетил узнали, что у них один прапрадед – Якоб Ньотен. Более того, предок семей жил в том же доме, где через 100 лет вырос его прапраонук Кьетил.



На фото с родственниками Эрика изображен молодой Кетіль Ньотен / Фото Washington Post

Когда Ньотены поделились этой новостью со Стромами, те очень обрадовались, но не могли до конца поверить в то, что происходит.

Сейчас из-за невозможности близко контактировать семьи общаются через WhatsApp, делятся семейными историями, рецептами и фотографиями. Люди очень ждут окончания карантина, чтобы вместе устроить большой семейный ужин.