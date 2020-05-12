Советы для родителей, как стать учителем для ребенка во время домашнего обучения

Дистанционное обучение – это один из вызовов карантина, который требует освоения новых навыков. Однако в начале родителям бывает трудно наладить с детьми рабочие отношения и создать правильную учебную атмосферу.

Поэтому издание Huffpost собрало несколько рекомендаций от экспертов, которые помогут родителям найти в себе учителя и наладить процесс коммуникации с ребенком.

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Как стать учителем для своего ребенка

Используйте метод ролевой игры

Дети не понимают, как трудно родителям адаптироваться к дистанционному обучению и внезапно освоить преподавание. Кроме того, никто не отменял выполнение собственных рабочих задач.

Поэтому один из способов, который поможет найти общий язык и проработать напряженные моменты – это обмен ролями. Установите таймер на 10 минут и предложите ребенку на это время стать учителем, а сами побудьте учеником. Затем воспроизведите любой сценарий, с которым вам было трудно справиться.



Мама помогает ребенку уроками / Фото 20minut

Так, дети получат представление о том, насколько сложно преподавать, а вы сможете понять, с какими трудностями сталкиваются они.

"Ролевые игры очень часто используются в раннем детстве и начальных школах, чтобы помочь ученикам выработать свои собственные чувства, понять взгляды других и решить проблемы или конфликты", – рассказывает Энни Снайдер, эксперт в области педагогической психологии.

Попросите ребенка повторить задание

Педагоги часто предлагают детям повторить инструкции или пересказать свое понимание учебного задания. Все потому, что дети отказываются выполнять задание, ведь часто не понимают, что от них требуют.

Эксперт считает, что такая практика повторения помогает детям формировать навыки слушания, а родителям – понять, в какой именно момент возникли трудности.

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Проводите короткие уроки

Даже если у вас дети старшего возраста, важно помнить, что люди могут фокусироваться на задачах относительно короткое время. Занятия в школе, как правило, длятся 40-50 минут. Для детей младшего возраста (до 12 лет) домашние занятия лучше проводить в 20-минутном диапазоне.

"25 минут – это непростая задача для многих детей. Я делала 30-секундные перерывы, чтобы мои дети смогли учиться столько времени", – рассказывает эксперт.

Придерживайтесь распорядка дня

Планирование дня – хороший метод, который можно позаимствовать у учителей. Педагоги рекомендуют соблюдать график, даже если это просто означает приблизительную последовательность событий, а не детальное распределение времени. Детям нравится, когда они понимают, что будет дальше.



Соблюдайте распорядок дня и делайте перерывы во время уроков / Фото Carrel

Будьте честны с собой относительно возможностей ребенка

Профессиональные учителя умеют работать и общаться с разными детьми. Они выделяют их особые интересы, сильные и слабые стороны, не надеясь, что те будут похожи на кого-то другого. Это более сложный навык, который нужно развивать, когда вы вдруг стали учителем для своего ребенка.

Не бойтесь признать, что это сложный процесс

Дистанционное обучение трудно дается не только детям и родителям, но и учителям. Не пугайтесь сопротивления ребенка и похвалите себя, когда удалось эффективно провести день.

Не расстраивайтесь, если ребенок не слишком активно заинтересовался занятиями сразу. Это не значит, что он плохо учится или отстает от программы. И постарайся не кричать и сосредоточиться.