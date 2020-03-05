Советы, как выявить способности у своего ребенка

Довольно много родителей жалуются на то, что их ребенок ничем не интересуется, перестал ходить на интересный кружок. Но, по словам психологов, здоровый и счастливый ребенок сам выбирает занятие себе по нраву и имеет естественный импульс к развитию.

Поэтому психолог Лидия Ковальчук рассказала, как выявить способности у ребенка, пишет "Освитория".

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Обратите внимание, чем интересуется малыш

Очень тяжело со стороны, даже заботливым родителям, решить, что полезно ребенку, а что – нет. Но можно любую любимую игру ребенка считать бесцельной, пока вы не поймете, что именно она делает и чему учит детей.

Заметим, если ребенка тянут на "развивающие кружки", а он хочет создавать что-то из палок и песка, вероятно, это не он ленивый, а на занятиях не предлагают ничего интересного. А в песочнице будущий, возможно, архитектор самостоятельно учится строить.



Ребенок играет в песочнице / Фото Unsplash

Родители должны принимать выбор ребенка

Когда говорят, что ребенок ничем не интересуется, обычно речь идет о том, что его интересы кажутся баловством для родителей. Если дать малышу свободно развиваться, все это может перерасти во что-то более интересное или дать основу для других занятий.

Перестаньте учить детей лишь тому, что якобы нужно во взрослой жизни. Мол, скейты – это игрушка, а финансы – это важно. Если раз за разом человеку говорят, что его интересы – это пустая трата времени, то его любознательность снизится и ему ничего уже не захочется выбирать. К тому же, согласно исследованию, если ученик уделяет время любимому хобби, его школьная успеваемость растет.

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Ребенок, который ничего не хочет, нуждается в помощи

Бывает ли так, что ребенок ежедневно бьет баклуши? Бывает, но если совсем нет выбора. У детей из асоциальной семьи, где не найдется денег на какой-либо кружок или посещение театра, на самом деле одинаковая ситуация с теми, чьи родители наняли репетиторов или школу с направлением, которое ребенку не нравится. Поэтому им захочется убежать от этого.

Также бывает, что малыши по сто раз повторяют одинаковые действия, которые им хорошо удаются. Это признак психологических или интеллектуальных проблем ребенка или же он имеет хронический стресс или переутомление. Так, дети могут "зависать" с гаджетами на одних и тех же играх из-за компьютерной зависимости.

Устройте "дегустацию" хобби до 10 лет

Обеспечить выбор для интересов ребенка важно с 5 до 10 лет. До этого возраста малыш еще маловат для многих видов спорта, искусства, наук и др, поэтому еще не способен полноценно оценить, какое занятие выбрать.

Психологи рекомендуют за год до школы устроить время "дегустаций". Домашний ребенок может уделить в день времени для 4-6 занятий по полчаса. Идея в том, чтобы дать "попробовать" ребенку не что-то одно, а все доступные ему в этом возрасте виды наук, спорта, искусств.



Ребенок может заинтересоваться чем угодно, даже фотографированием / Фото Unsplash

Если начинать такую "дегустацию" в начальной школе, она продлится значительно дольше, так как идет еще и адаптация к школе. К тому же, ученики в этом возрасте очень любознательны, открыты к новому.

Так же и подростки "горят" хобби или определенной деятельностью, которые нашли для себя в предыдущие годы. Конечно, интересы могут меняться, но если время упущено в начальной школе, шансов заинтересовать позже в разы меньше.

Сколько нужно времени на деятельность? Обычно на то, чтобы определиться, что приносит ребенку радость, а что – не для него, нужно 3-6 месяцев "дегустации". При этом на каждое направление приходится 30-60 занятий. Далее стоит выбрать 1-3 самых любимых. В идеале хорошо сначала получить индивидуальные уроки, чтобы ребенка ничего не отвлекало.