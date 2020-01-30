Советы, которые помогут сделать ваши отношения интересными и увлекательными

Поддерживать крепкие и интересные отношения – это непростая задача. Ведь тот факт, что мы всегда делаем одно и то же, заканчивается тем, что отношения кажутся нам однообразными. Однако есть несколько вещей, которые пара может делать, чтобы поддерживать интересные отношения.

Большинство отношений не выдерживают ежедневную рутину и скуку. Чтобы этого не произошло, вам совсем не обязательно бегать за вашим партнером и устраивать ему неожиданные свидания, можно просто прислушаться к нашим советам, которые не требуют много усилий.

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И какими бы простыми они не казались, поверьте, они работают, передает издание Inspiring Life.

Советы, как сохранить отношения интересными

Физическое прикосновение

Гормон окситоцин, который выделяется при физическом прикосновении, имеет много преимуществ, в частности вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом с партнером. К тому же, исследования показывают, что вы будете чувствовать себя более щедрыми и иметь более сильную иммунную систему.

Улыбнитесь, когда находитесь рядом с любимыми

Представьте, если бы камера сопровождала вас, когда вы общались со своим любимым человеком. Поэтому много улыбайтесь и будьте счастливыми возле второй половинки.



Вам должно быть комфортно вместе / Фото Unsplash

Извиняйтесь

Все мы делаем ошибки, это нормально. Но многие из нас склонны оправдывать свои ошибки перед собой и перед другими. Однако лучшее, что вы можете сделать, – это признать их и извиниться перед парнем / девушкой.

Улучшайте внешний вид, чтобы чувствовать себя хорошо

Это будет прекрасно и для вас, и для вашего партнера. Вам не нужно выглядеть как настоящие модели, а нужно просто прилагать усилия, чтобы улучшить свой внешний вид и чувствовать себя хорошо.

Слушайте своего партнера

Всегда важно действительно слушать своего партнера. Спросите его/ее о том, как прошел его день – это покажет, что вы заботьтесь о нем/ней.

Кроме того, все, что он/она вам говорит, – это то, что он также хочет, чтобы вы ему сказали. Например, когда человек говорит вам, что любит вас, она рассчитывает услышать то же самое.

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Делайте веселые вещи

Сделайте вместе что-то веселое. Это может быть просмотр веселого фильма, прогулка, "проверка" нового ресторана, обучение чему-то новому, волонтерство, совместная работа – все, что является для вас новым и позитивным. Это может помочь увеличить счастье в ваших собственных отношениях.



Занимайтесь странными и веселыми вещами, которых раньше не делали

Пусть у вас будет ежедневно особый момент для вас обоих

Например, когда ваш партнер возвращается домой, подойдите к нему и обнимайте несколько секунд. Также можете поцеловать его/ее, посмотрите в глаза и спросите, как у него / нее дела. Благодаря таким моментам вы будете чувствовать себя более связанными между собой.

Правило 5:1

Чтобы научиться сохранять ваши отношения захватывающими и иметь положительные чувства в паре, вам нужно иметь по крайней мере пять положительных вещей (действий, высказываний) для каждой негативной.

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Несколько идей, как сделать ваш день или свидание незабываемым

Посмотрите вместе на закат или восход солнца.

Пикник для двоих. Заполните корзину вкусными продуктами: сыром, крекерами, бутербродами, фруктами или конфетами, возьмите лимонад или вино – и вперед на пикник в парк! Также не забудьте удобный плед и покрывало.

Поехать в небольшое путешествие "выходного дня" – спланируйте свой маршрут, останавливайтесь в любом месте, где захотите, не спешите. Домой можно вернуться даже в полночь. Не забудь слушать любимые песни и петь их вместе в дороге.

Сходите на второе "первое свидание". Оденьтесь так, как вы выглядели на ваше первое свидание и делайте то же, что в тот день – приезжайте на встречу отдельно, держитесь за руки, смотрите влюбленно в глаза и посетите те места, где вы гуляли впервые.

В течение недели пишите друг другу приятные записочки с мыслями друг о друге, а в конце недели устройте день чтения писем.

Устройте фотоквест – выберите тему и целый день фотографируйтесь во время прогулки или дома. Или просто весь день делайте веселые фото друг друга на память, а вечером просмотрите фотографии и создайте фотоальбом с забавными подписями.