Советы психолога для родителей, которые остаются с детьми на карантине 24/7

Школы, детсады, кружки, которые забирали большую часть времени детей, теперь в условиях карантина закрыты. Поэтому семьи получили шанс провести много часов вместе. Но не все родители выдержат 24/7 с активными, непоседливыми малышами в закрытом пространстве.

Поэтому журналисты 24 канала попросили несколько советов у психолога Благотворительного фонда "Родные" Кристины Ясинской о том, как прожить это время вместе.

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Упорядочьте собственные эмоции

Особенно, если вы встревожены тем, что происходит, если раздражены, потому что вынуждены подстраиваться к удаленной работе. Психолог советует родителям поговорить с малышами о своих эмоциях и чувствах.

Дети чувствуют эмоциональный фон родителей. Подсознательно, полагают, что причиной негативного эмоционального фона являются собственно они. Поэтому объясните, что происходит, почему так важно оставаться дома и не посещать любимую бабушку,

– добавила Кристина.

Кроме того, стоит обсудить эмоции ребенка в таких обстоятельствах. С наименьшими стоит поиграть, позволить им руководить игрой, а родители чтобы были простыми участниками. Во время игры ребенок выразит все, что его беспокоит подсознательно.



Игры с ребенком дома / Фото СТБ

И когда вы будете больше времени рядом с ребенком, то вы заметите все изменения, которые за неимением времени не видели. Но не пытайтесь сразу "перевоспитывать" вашего ребенка, потому что это приведет только к конфликтам и потере вашего ресурса.

Составьте распорядок дня

Чтобы избежать хаотичных хлопот и структурировать день, составьте четкий распорядок дня всех членов семьи.

"Это можно сделать в виде игры – представьте, что вы рыцари круглого стола и все вместе должны составить законы, по которым будет жить королевство. Учесть нужно мнения всех: и взрослых, и детей. Постарайтесь максимально сохранить распорядок, который был до начала карантина", – отметила психолог.

Так, у всех членов семьи должны быть определенные обязанности. И невыполнение их должно иметь последствия. Не бойтесь, если в вашем расписании будут свободные пробелы для "скукоты". Благодаря бездеятельности и скукоте великие идеи, скрывающиеся в бессознательном, получают шанс проникнуть в сознание.

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К тому же, в это время не стоит забывать о присутствии в жизни детей смартфонов, планшетов и компьютеров. Учтите сколько времени ребенок проводит за компьютером при дистанционном обучении и дайте ему время на перерыв, но не ограничивайте полностью от использования гаджетов вне учебы. Выделите здоровую норму для личного использования ребенком устройств.

Физическая нагрузка

Не забывайте о том, что чем меньше дети, тем больше движения им нужно. Детский мозг в процессе развития нуждается в кислороде и насыщается ним в момент движения. Совместные семейные зарядки утром или в обед будут полезными как для детей, так и для взрослых.



Спорт с детьми дома / Фото НВ

Не отказывайтесь от семейных традиций

Совместный просмотр фильма с попкорном или настольные игры – это маст-хэв на карантине. Можно даже организовать маленькое представление, кто будет продавцом попкорна, кто будет проверять билеты и будет указывать место. Помните, что даже самые простые вещи, которые вы делаете вместе с детьми, приносят им удовольствие.

Игры и творчество

Дайте возможность детям самостоятельно поиграть, выбрать вид творчества. Существует большое количество советов и игр для детей в Интернете, но лучшей является спонтанная игра, которую ребенок придумывает самостоятельно, это помогает развить его воображение. Не останавливайте его в этом развитии.

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Также поделитесь воспоминаниями о собственном детстве. Расскажите и поиграйте в игры из ваших воспоминаний. И позвольте себе порисовать с ребенком, ведь искусство приносит ресурс не только детям.

"Родителями не рождаются, ими становятся. И с ростом детей взрослые приобретают опыт методом проб и ошибок. Не бойтесь ошибаться, дарите любовь и поддержку детям и в будущем с гордостью скажете: "Да, мы прошли этот путь", – подытожила психолог.