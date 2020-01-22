Совместные путешествия лучше всего проверяют отношения на прочность
Планируя путешествие с любимым человеком, кто-то может представлять себе сказочные прогулки и романтические вечера, однако, часто путешествия в качестве пары оказываются далеки от романтических фантазий.
Поэтому, чтобы ваше путешествие прошло спокойно и весело, не забудьте захватить терпение, преданность и огромное количество любви, передает издание Popsugar.
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Путешествуя со своей второй половинкой, пары могут посмотреть друг на друга с другой стороны, открыть для себя новые эмоции и выявить слабые стороны в отношениях. Поэтому это прекрасная проверка отношений на прочность, особенно, если вы хотите провести вместе остаток жизни.
Почему стоит путешествовать вместе: пять причин
- Вы увидите, каким человеком является ваш партнер
Во время путешествий непременно случаются различные форс-мажоры, ведь некоторые вещи просто вне нашего контроля. Например, вы можете опоздать на поезд или ваш рейс могут задержать.
Неважно, в чем именно будет заключаться проблема, главное – как будет реагировать на нее ваш любимый или любимая. Посмотрите на его/ее действия – человек скулит и жалуется на всех вокруг, предлагает варианты выхода из ситуации? Именно такая реакция действительно раскрывает суть человеческой личности.
- Вы откроете для себя большое могущество общения
Благодаря общению вы сможете загладить острые углы и сделать путешествие психологически комфортным для вас обоих.
Во время путешествия с кем-то вам, скорее всего, придется быть вместе круглосуточно несколько дней подряд. То есть, путешествуя по новым местам, вам никуда не деться друг от друга. И поскольку ни один из вас не умеет читать мысли, общение является критически важным для понимания потребностей друг друга.
Кроме того, если вы нуждаетесь в часе дневного сна, хотите отойти от дороги или недовольны выбранным жильем, то сразу высказывайте свои потребности и желания вслух. Не ждите, когда ваш партнер сам обо всем догадается, потому что, вероятно, он не догадается.
- Вы овладеете мастерством сотрудничества абсолютно нового уровня
Если вы не едете на отдых через какой-то тур, где "все включено", то вам придется провести значительную организационно-подготовительную работу перед путешествием. Билеты, жилье, транспорт и развлечения – на практике организовать все это оказывается сложнее, чем в теории.
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Если вы соответственно разделите обязанности, то организовать путешествие будет значительно легче. Кому-то больше нравится перерывать интернет в поисках выгодного и удобного жилья, кому-то больше по силам логистика. Такой навык налаживания сотрудничества и разделения обязанностей, приобретенный во время путешествия, потом с легкостью можно перенести в повседневную совместную жизнь.
- Вы поймете, насколько ваш партнер готов идти на компромисс
Если хотите провести вместе незабываемое путешествие, вам не обойтись без компромиссов. Независимо от того, насколько похожие у вас вкусы, непременно придет момент, когда вам придется договариваться и в чем-то уступать.
Достичь компромисса, который удовлетворит обоих, может оказаться непросто, однако, это станет отличным уроком для вас обоих. Ведь от вашего общего умения идти на уступки будет зависеть будущее ваших отношений.
- Вы получите незабываемые впечатления вместе
Путешествия являются источником новых впечатлений и воспоминаний, и вы сможете разделить их с близким человеком. Впоследствии, через много лет вы забудете мелкие ссоры и недоразумения, а вот воспоминания о путешествиях останутся с вами навсегда. Ибо вы вместе познавали новое и учились быть лучшими друг для друга.