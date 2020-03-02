Современная свадьба: 5 новых трендов, которые уже становятся популярными во всем мире

Кольца, пышные платья, цветы и столы, заставленные едой, – с такими словами у многих людей ассоциируется свадьба. Однако в современном мире все меняются и появляются новые тренды. В частности, праздник часто пытаются сделать более экологичным.

Самый свадебный тренд 2020 года – это индивидуальность, пишет журнал Vogue.

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Свадебное платье уже не в моде

Когда-то все девушки мечтали о длинном пышном свадебном платье и фате до земли. Но современные невесты все чаще выбирают более практичный вариант наряда, и часто не хотят выглядеть "слишком невестой".

Поэтому элегантный белый жакет или платье, которое более напоминает коктейльный вариант – то, что надо.



Свадебные платья могут быть нестандартными / Фото Vogue

Фата с клятвой

Кроме того, современные невесты не хотят просто иметь кусок красивой ткани на своей прическе. Для них фата должна иметь смысл. Поэтому они выбирают такую, на которую можно написать важное сообщение для мира.

"Независимо от того, будете ли вы в классическом свадебном платье или джинсах, фата – возможность создать нечто индивидуальное и не отказываться при этом от привычных свадебных традиций", – говорит дизайнер Гермиона де Паула.

В частности, невеста певца Джастина Бибера – Хейли – выбрала надпись на фате: "Пока смерть не разлучит нас".

Кольца без нарушения прав

Если вы решили потратиться на кольцо с настоящим драгоценным камнем, то важно обращать внимание, этическим ли образом эта драгоценность попала в ювелирную лавку.

В современном мире все больше людей хотят быть уверены, что бриллиант, который украшает пальчик любимого человека, не получили, нарушив права человека, благодаря вооруженному конфликту. А еще, добыча алмазов очень вредит окружающей среде. И молодожены начинают замечать бренды, которые производят украшения из переработанного золота или платины.

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Наряды подруг невесты

В Украине становится популярной сугубо американская традиция, когда девушек просят надеть максимально похожие платья, как правило, пастельных цветов. Но сегодня невестам важнее позволить друзьям подчеркнуть собственную личность, поэтому встретить подруг невесты теперь можно и в суровых котюмах.

"Подруги на свадьбе – это замечательная традиция. Но мне хотелось, чтобы люди наслаждались своим нарядом, и могли надеть его не только на свадьбу", – говорит дизайнер Ванесса Коккиаро.



Подружки невесты выбирают легкие платья, которые можно надеть не только на свадьбу / Фото Good House

Экологическая жизнь – экологическая свадьба

Все больше людей хочет жить экологически и дружелюбно к окружающей среде. Так они планируют отпраздновать и свадьбу.

Варианты такого праздника разные: кто-то отказывается от пластика, кто-то – заказывает кейтеринговую службу, которая готовит пищу из локальных и органических продуктов. Даже в Украине есть такие службы, которые могут сделать роскошный стол из веганских блюд, или даже угодить свадебным тортом гостям-сыроедам.

Вместо срезанных цветов – цветы в горшках. А еще экологичным вариантом будет купить уже не новое свадебное платье или даже использовать платье своей мамы или бабушки.



Невеста перешила свадебное платье своей мамы / Фото Weddingsallovertheworld

Свадебный декор

Трудно отрицать влияние Instagram на декор свадьбы. Чтобы сделать вещи интересными, пары становятся более креативными и изысканными в своих просьбах, говорят эксперты.

Чтобы создать общую атмосферу, невесты выбирают один цвет, который будет присутствовать в деталях – от цвета столовых приборов до цветов. Уникальное освещение также стало ключевым акцентом на свадьбах, представляющие собой сочетание подвесок, абажуров и люстр.