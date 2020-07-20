Современные подростки часто покупают вещи определенного цвета, носят на руке разноцветные резинки или красят волосы в яркий цвет. Поэтому, чтобы лучше понять ребенка, сначала стоит определить, к какой субкультуре он присоединился.

Так, ребенок-подросток может определять себя как VSCO girl, e-girl или soft girl. Издание Освитория объяснило 3 популярные подростковые тренда, которые влияют на ценности современных тинейджеров.

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Современные подростковые тренды возникают в соцсетях, ведь именно там дети проводят большую часть своего свободного времени. Также важную роль играет составляющая подростковых трендов, ведь каждая субкультура имеет свои "маркеры", и это часто достаточно дорогие брендовые вещи, о которых мечтает ваш ребенок.

И отметим, что какой бы стиль сейчас не выбрала ваша дочь, помните: современные подростки могут менять свои образы и предпочтения по несколько раз в день.

Три тренда современных подростков

VSCO girl

Этот тренд читается как "вискоз герл" и происходит от популярного мобильного приложения для редактирования и распространения фото. Подростки часто используют фильтры, которые делают снимки и видео более яркими и привлекательными.

Тренд VSCO-girl / Фото Освитория

Как узнать VSCO girl? Вот список обязательных вещей:

Скранчи (резинка для волос, обшитая тканью) на руке или волосы, собранные в высокую дульку и скрепленные скранчами.

Футболка oversize (на несколько размеров больше) и коротенькие шорты под ней.

Рюкзак Kanken – да-да, именно те шведские и очень недешевые прямоугольные наплечники.

Uggly shoes – дословно "безобразная обувь" – широкие шлепанцы или мокасины в черно-белую клетку. Самые креативные VSCO девушки украшают черно-белой шахматной доской обувь, тетради и блокноты.

Hydroflask – металлическая бутылка для воды. Интересно, что это часть эко-сознательного стиля жизни: VSCO девушки сортируют мусор и избегают пластиковых вещей в быту.

Натуральный макияж, потому VSCO-девушки не признают избыточности в косметике: их мейк легкий, естественный.

E-girl

Основная характеристика e-girl – это всегда быть онлайн. Такая девушка-подросток является геймером косплеером, которая часами сидит в ТикТоке. На стиль e-girls влияет азиатская K-pop культура и аниме.

Тренд e-girl / Фото Освитория

Как выглядит типичная e-girl?

У нее цветные волосы: розовые, фиолетовые или зеленые и тому подобное. Этим е-girls немного заимствуют эстетику эмо (субкультура, которая была популярна в 2010-х), поэтому во внешность добавляют яркие мультяшные акценты.

Яркий макияж: розовые тени, маленькие черные сердечки под глазами и чуть подрумяненный нос.

Футболку e-girl часто одевают наверх на свитер. Звучит странно, но в одежде этих подростков господствует принцип: короткий рукав наверх. Их одежда обычно черная.

Однако самое важное в этом тренде, что он существует преимущественно онлайн – это образ, в котором e-girls живут в сети, в офлайн это просто оригинальные подростки с ярким волосами.

Soft girl

Soft – от англ. "мягкий, нежный", то есть это образ милой и позитивной девушки, которая обожает розовый цвет, но презирает чрезмерную театральность макияжа e-girls. Они также любят зависать в соцсетях, где хотят показать преобразование из мрачной обычной девушки в сияющую soft-girl.

Тренд soft girl / Фото Освитория

Как отличить подростка soft-girl?