Как понять подростка: современные тренды, которые много скажут о дочери-тинейджере
Современные подростки часто покупают вещи определенного цвета, носят на руке разноцветные резинки или красят волосы в яркий цвет. Поэтому, чтобы лучше понять ребенка, сначала стоит определить, к какой субкультуре он присоединился.
Так, ребенок-подросток может определять себя как VSCO girl, e-girl или soft girl. Издание Освитория объяснило 3 популярные подростковые тренда, которые влияют на ценности современных тинейджеров.
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Современные подростковые тренды возникают в соцсетях, ведь именно там дети проводят большую часть своего свободного времени. Также важную роль играет составляющая подростковых трендов, ведь каждая субкультура имеет свои "маркеры", и это часто достаточно дорогие брендовые вещи, о которых мечтает ваш ребенок.
И отметим, что какой бы стиль сейчас не выбрала ваша дочь, помните: современные подростки могут менять свои образы и предпочтения по несколько раз в день.
Три тренда современных подростков
VSCO girl
Этот тренд читается как "вискоз герл" и происходит от популярного мобильного приложения для редактирования и распространения фото. Подростки часто используют фильтры, которые делают снимки и видео более яркими и привлекательными.
Тренд VSCO-girl / Фото Освитория
Как узнать VSCO girl? Вот список обязательных вещей:
- Скранчи (резинка для волос, обшитая тканью) на руке или волосы, собранные в высокую дульку и скрепленные скранчами.
- Футболка oversize (на несколько размеров больше) и коротенькие шорты под ней.
- Рюкзак Kanken – да-да, именно те шведские и очень недешевые прямоугольные наплечники.
- Uggly shoes – дословно "безобразная обувь" – широкие шлепанцы или мокасины в черно-белую клетку. Самые креативные VSCO девушки украшают черно-белой шахматной доской обувь, тетради и блокноты.
- Hydroflask – металлическая бутылка для воды. Интересно, что это часть эко-сознательного стиля жизни: VSCO девушки сортируют мусор и избегают пластиковых вещей в быту.
- Натуральный макияж, потому VSCO-девушки не признают избыточности в косметике: их мейк легкий, естественный.
E-girl
Основная характеристика e-girl – это всегда быть онлайн. Такая девушка-подросток является геймером косплеером, которая часами сидит в ТикТоке. На стиль e-girls влияет азиатская K-pop культура и аниме.
Тренд e-girl / Фото Освитория
Как выглядит типичная e-girl?
- У нее цветные волосы: розовые, фиолетовые или зеленые и тому подобное. Этим е-girls немного заимствуют эстетику эмо (субкультура, которая была популярна в 2010-х), поэтому во внешность добавляют яркие мультяшные акценты.
- Яркий макияж: розовые тени, маленькие черные сердечки под глазами и чуть подрумяненный нос.
- Футболку e-girl часто одевают наверх на свитер. Звучит странно, но в одежде этих подростков господствует принцип: короткий рукав наверх. Их одежда обычно черная.
Однако самое важное в этом тренде, что он существует преимущественно онлайн – это образ, в котором e-girls живут в сети, в офлайн это просто оригинальные подростки с ярким волосами.
Soft girl
Soft – от англ. "мягкий, нежный", то есть это образ милой и позитивной девушки, которая обожает розовый цвет, но презирает чрезмерную театральность макияжа e-girls. Они также любят зависать в соцсетях, где хотят показать преобразование из мрачной обычной девушки в сияющую soft-girl.
Тренд soft girl / Фото Освитория
Как отличить подростка soft-girl?
- Они обожают бледно-розовый цвет, а одежда, макияж, волосы, и аксессуары могут быть даже total pink look.
- Белые кроссовки, потому что именно такие лучше всего подходят к розовой одежде. Или черные школьные туфли в ретро-стиле в сочетании с белыми носками.
- Свитер super-size – слишком большой с длинными рукавами. Такие любит носить американская певица Ариана Гранде. А футболки нежных пастельных тонов. Soft girls обычно заправляют их в джинсы или завязывают выше талии.
- Радужный топ или носки – радуга в эстетике soft girls подчеркивает их жизнерадостность.
- В макияже они выбирают много румян и хайлайтера, чтобы были розовые или персиковые щечки и сияющее лицо. Эти девушки также любят ставить на лице временные мини-тату в виде сердечек, облаков или звездочек. Они даже иногда рисуют себе фейковые веснушки.