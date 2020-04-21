Современные тренды: различия в отношениях молодежи и людей 90-х

Разные поколения людей имеют разное видение одной и той же ситуации, это касается и отношений. Так, у современной молодежи есть размытые границы между понятиями "вместе" и "отдельно". Они не стремятся обсуждать отношения, выяснять, насколько все серьезно, знакомиться с родителями и тому подобное.

Однако у 30-35-летних людей отношения выглядят более понятными, пишет Cosmopolitan.

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5 различий в отношениях молодежи и людей 80-90-х

Разрыв отношений

Для тех, кому сейчас 30, расставание – это серьезное событие, к которому стоит подготовиться и все обдумать. Однако молодежь относится намного проще. Они могут молча заблокировать бывшего партнера в соцсетях и не отвечать на звонки или сообщения.

Социальные сети

Так, социальные сети с каждым годом играют все большую роль в нашей жизни. И чем моложе пользователь, тем активнее его виртуальная жизнь. Можно успеть влюбиться, не выходя на улицу. Однако более взрослые пользователи обычно относятся к этому серьезнее.



Молодежь не боится флиртовать в соцсети / Фото Сегодня

Приложения для знакомств

Их тоже чаще используют 20-летние, чем 35-летние. По паре фотографий и предложений складывается образ, затем проверяется лично – тогда либо поиск идет дальше, либо люди какое-то время встречаются.

Люди за 30 не так легкомысленно относятся к знакомству через приложения и все же предпочитают личное общение.

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Брак

Еще совсем недавно жизнь большинства людей состояла из добрачной и брачной частей. Они поженились, покупали или получали квартиру, рожали детей. Так, в поколении людей 80-90-х годов стало больше разводов.

Однако молодые люди часто вообще не собираются жениться или откладывают это на далекое "потом".

Моногамия

Среди ровесников нового столетия более распространены полигамные отношения. В США среди молодежи до 25 лет примерно каждый пятый находится в свободном браке, а среди более старших граждан это встречается гораздо реже.