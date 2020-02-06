Современный ребрендинг и уважительное отношение к клиенту: украинка развивает бизнес в 75 лет

75-летняя Любовь Лосик уже двадцать лет развивает собственный бизнес – магазин канцтоваров в Дубровице на Ровенщине. Как ей удалось стать предпринимателем и с какими трудностями она столкнулась в работе – читайте в материале.

Любовь Лосик рассказала, что она выучилась на товароведа – это человек, который занимается закупкой, распределением и доставкой товаров в магазины. "Во время практики меня забрали работать в сельпо (сельский потребительский кооператив) в Заречненском районе. Так началась моя карьера", – сказала женщина. Мы перевели статью издания MC.Today.

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Как появилась идея о канцелярском магазине

По словам Любови, в начале 90-х она вышла на пенсию, но хотела и дальше работать.

"В какой-то момент я даже не могла наскрести денег на кусок хлеба. Примерно в это же время сын закончил Национальный университет пищевых технологий и тоже не мог найти работу. Я бегала и искала для него место. Тогда как раз открыли таможни, и мне удалось договориться о работе для сына на украинско-чешском предприятии, которое занималось оформлением грузов за границу", – сказала Любовь Лосик.



Предпринимательница Любовь Лосик / Фото MC.Today

Впоследствии это предприятие начало развивать направление торговли. "Тогда сын пришел ко мне со словами:" Мама, я нашел тебе работу. Будешь торговать канцелярией". Так я начала продавать канцтовары в комнате гостиницы "Дружба". Ко мне за канцелярскими принадлежностями ходил весь район", – добавила женщина.

О старте собственного бизнеса

Затем, после закрытия этого предприятия, женщина решила открыть свой магазин. Сначала торговала мебелью: стульями, креслами, а потом снова занялась канцелярией.

Сейчас Любовь Лосик вместе с помощницей Марией продает товары, выписывает накладные и счета, контролирует выплаты поставщикам и ведет книгу заказов.

В округе много конкурентов. Заметила, что современные продавцы плохо знают азы торговли и свой ассортимент. Я, например, свой знаю наизусть, поэтому могу человеку предложить то, что ему нужно,

– отметила женщина.



Канцтовары в магазине Любови / Фото MC.Today

О трудностях в работе

По словам Любови Лосик, в 90-х у нее покупали больше, чем сегодня. Тогда годовой оборот превышал миллион гривен, а сейчас выручка в удачный день максимум 2 тысячи гривен. Стало меньше и постоянных покупателей.

"Еще одна проблема – непосильные налоги. Вот поднимут минимальную зарплату на сто гривен – и налог сразу возрастает. Только за свою помощницу Марию плачу 2 тысячи гривен налогов. Знаю, что многие своих сотрудников официально не оформляют. Но для меня это важно", – добавила предпринимательница.

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Однако сейчас магазин перезапустили. Там сделали ремонт в помещении и полный ребрендинг – привычное название "Канцтовары" на вывеске превратилось в "Канцтовары от Лосик"; появилась партия самой современной канцелярии; установили в городе ситилайты с рекламой нового магазина.



Ребрендинг магазина Любви Лосик / Фото MC.Today

Совет для будущих предпринимателей. "Самое главное – смотреть каждому клиенту в глаза, быть с ним честным и справедливым. Я каждое утро встаю и понимаю: сегодня я кому-то буду нужна. Ведь из таких маленьких моментов, когда ты кому-то приносишь пользу, и состоит наша жизнь", – поделилась Любовь Лосик.