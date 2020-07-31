Многие люди мечтают иметь крепкие и счастливые отношения, однако в реальности не у всех это получается. И причин этому может быть много, но есть обязательные вещи, которые помогают людям создать прочный союз.

Психолог Михаил Лабковский на своей странице в инстаграме рассказал о трех важных деталях, которые помогут создать прочные отношения.

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Какие три важных условия помогут создать крепкие отношения

Цель ваших отношений – сами отношения

Вы должны создавать отношения по любви. Психолог говорит, что если с помощью брака или отношений человек хочет решить какую-то проблему, то она только удвоится. К примеру, если человек ищет вторую половинку только чтобы убежать от одиночества, то он и в отношениях будет чувствовать себя одиноким.

По словам Лабковского, если ваша самооценка зависит от наличия партнера, то в отношениях она упадет еще ниже, а потому вряд ли такие отношения продлятся долго.

"Или если вы пытаетесь с помощью отношений решить финансовые вопросы, к примеру, чтобы было где жить и благодаря кому выплачивать ипотеку. В лучшем случае вы просто обречете себя на брак без любви", – добавляет психолог.



Любовь в паре / Фото resfeber

У вас построен диалог ⠀

Отсутствие возможности быть собой и говорить прямо – это крах для любой семьи. Лабковский говорит, что если по каким-то причинам вы умалчиваете обиды, не говорите свои желания прямо или не можете договориться со второй половинкой – это проблема. И для вас это будет бременем, а не отношениями.

По словам психолога, в отношениях важно, чтобы обе стороны были нацелены не на соперничество и не на установление своих правил, а на партнерство. ⠀

У вас нормальные отношения с собой

Психолог уверен, что люди, которые не принимают и не любят себя, не могут принимать и любить других. "Они могут представить чувства. Но если для самих себя они какие-то слишком толстые или слишком худые, мало зарабатывают и т.д. – это провал", – говорит Лабковский.

Ведь критическое отношение человека к себе обязательно перенесется на того, кто находится рядом. К примеру, это может проявляться в замечаниях, ревности, контроле, зависти или других неприятных мотивах поведения.