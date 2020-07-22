Владельцы успешного семейного бизнеса поделились своими советами, как им удается передавать свое дело из поколения в поколение. Поэтому, несмотря на жесткую конкуренцию с крупными корпорациями, некоторые семейные компании по всему миру продолжают процветать.

Секреты успешного бизнеса рассказали владельцы винного завода во Франции, кофейни в Италии, дома моды из Индии и сырьевого гиганта в Индонезии, пишет CNBC.

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Семейным предприятиям, кроме привычных деловых проблем, приходится также иметь дело с особыми препятствиями – от ссор между членами семьи до составления завещания.

Секреты успешного семейного бизнеса

Все начинается с детства

В семейном бизнесе дети обычно воспитываются в атмосфере деловых встреч и соглашений, однако до определенного времени они не принимают в них никакого участия. Руководитель азиатского сырьевого гиганта RGE (Royal Golden Eagle) Андерсон Таното рассказал, что свое детство он провел на плантациях в Индонезии.

Ведь компания RGE появилась на свет в 1960-х годах и специализировалась на производстве фанеры, но потом в ее линейке продукции появились пальмовое масло и целлюлоза.

Семья Таното / Фото magazine.wharton

"В течение четырех или пяти лет подряд я ездил на каникулы в Керинчи, Риау или на плантации. Детям хорошо на природе: я, например, с удовольствием лазил по деревьям и плавал в реке", – вспоминает Андерсон.

Зато его сестра Белинда заявила, что у нее была особая эмоциональная связь с семейным делом, которая с каждым днем в поле лишь укреплялась.

Семейные ценности

Французский винный завод Chateau de Beaucastel является прекрасным примером семейного бизнеса, во главе которого стоит семья Перрин. Они на 100% семейное предприятие, потому сторонним акционерам вход в компанию запрещен.

Почему? Потому что семья заинтересована в создании финансовой и деловой опоры для будущих поколений. "Вы не заводите виноградник для себя, вы делаете это для потомков. Важно понимать, что вы работаете не на себя, а ради будущего своих детей", – рассказал Франсуа Перрин.



Семья Перрин / фото thewinesociety

Близко, но без контроля

Семейные предприятия – это всегда дружные семьи с собственными делами и секретами. Однако итальянская сеть кофеен Illy установила нетипичное правило: в компании члены семьи не отчитываются друг другу непосредственно.

Они имеют очень строгие правила относительно родственных связей, поэтому не нанимают более одного представителя от каждой семьи в одну и ту же компанию или направление.



Семья Илли / Фото foxnews

"Братьям не место в одном отделе, и тем более они не должны подчиняться своему отцу", – добавляет Дарья Ильи – представительница четвертого поколения владельцев компании.

Семейные ссоры

Не все члены семьи всегда соглашаются с определенным решением относительно семейного предприятия. Так, индийский модельер Рита Кумар признает, что у нее были разногласия с сыном Амришем, который занимает должность генерального директора компании Ritu Kumar.

Отметим, что Кумар является известным лицом в мире роскоши, а ее шедевры демонстрируют мастерство индийских дизайнеров.

А вдохновение она черпает из стиля других знаменитостей – от звезд Болливуда Айшварии Рай до покойной принцессы Дианы. Сегодня модельер пытается адаптировать компанию под современные вкусы более молодой аудитории.



Рита Кумар с сыном Амришем / Фото Vogue

"Смена поколений сопровождается ростом масштаба и объемов организации: это неизбежно вызывает споры о том, какой должна быть продукция компании", – говорит Амриш. Но несмотря на все конфликты, Кумар благодарна сыну за его вклад в семейное дело и считает хорошей перспективой, что он замахнулся на международный уровень.