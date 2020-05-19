Спасет от скуки: 6 дел, которые нужно сделать со второй половинкой

В начале отношений партнеры увлечены друг другом и хотят много времени проводить вместе, однако впоследствии появляется рутина и паре может становиться скучно. Они отказываются от непривычных идей в обмен на комфорт и безопасность. Как тогда вернуть искру в отношениях – читайте в нашем материале.

Как рассказали психологи изданию Yourtango, этот процесс называют "привыканием". После того, как вы некоторое время встречались со своим партнером, вы стали больше о нем знать и теперь меньше новой информации получаете.

Интересно! Как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина: советы психолога

Так, многие пары не осознают, сколько проблем возникают в их отношениях из-за привыкания или скуки. Но это можно изменить. Если вы хотите счастливо оставаться вместе на долгое время, вам нужно перестроить свои привычки.

В исследовании Артура Арона из Университета Стоуни-Брука приняли участие 53 супружеские пары, которым дали выбрать себе занятость: новую и интересную или приятную, но привычную для них. Пары должны были выполнять это каждую неделю в течение следующих десяти недель. Впоследствии выяснилось, что те партнеры, которые попробовали новые и захватывающие вещи, были больше удовлетворены отношениями.

После этого Арон провел второе исследование почти спустя десятилетие, в котором супружеские пары должны были выполнить или скучное задание – хождение вперед и назад, или захватывающее – ходить, преодолевая различные препятствия. И снова оказалось, что пары, которые выполняли увлекательную задачу, были более счастливы друг с другом.

Соответственно, секрет сохранения долговременных отношений здоровыми, счастливыми и интересными заключается в том, чтобы вернуть приключения в вашу совместную жизнь.

6 дел, которые нужно сделать со второй половинкой на карантине

Поэтому мы подготовили для пар, которые испытывают скуку в отношениях, несколько интересных идей, которые можно сделать дома.

Посмотрите что-то вдвоем

Конечно, вы вместе смотрите телевизор и фильмы. Но попробуйте это сделать только вдвоем без детей, без гаджетов, без сиденья далеко друг от друга. Просто выберите интересный фильм или шоу, сядьте рядом и возьмитесь за руки и наслаждайтесь приятным вечером.



Пара смотрит фильм / Фото Freepik

Повторите первые свидания

Тренер по отношениям Мелинда Карвер говорит, что парам необходимо вернуться к тем временам, когда они больше всего нравились друг другу. Найдите минутку и вспомните свои первые свидания. Вы помните, что вы надели на встречу? Какие первые слова сказали друг другу? Где было ваше первое свидание? После этого воспроизведите несколько первых встреч, это точно сблизит вас друг с другом.

Вместе займитесь новым хобби

Хобби и увлечения меняют ваши отношения. Попробуйте найти что-то, что интересует вас обоих. Интересы позволяют вам и вашему партнеру лучше понимать друг друга. К примеру, займитесь фотографией и делайте фотографии друг друга, возьмите мастер-класс по приготовлению еды, а затем пригласите своих друзей на блюдо, которое вы раньше не готовили, или займитесь совместными походами и изучите местность, где вы живете и т. д.

К теме! 7 идей для свидания парам, которые застряли дома на карантине

Исследования показывают, что изучение новых вещей вместе усиливает связь в отношениях. Помните, что не имеет значения, чем вы занимаетесь. Важно лишь то, что вы делаете это вместе и получаете удовольствие.

Поиграйте в игру

Игры – это весело и всегда прекрасно снимает стресс. Но это не обязательно означает, что вам нужно играть в карты или настольную игру.

Вот несколько классических примеров игр, чтобы попробовать поиграть вместе:

Игра требует, чтобы вы поставили вопрос, который начинается с "Ты хотел/а ...", после чего следует придумать что-то интересное. Сценарии, которые вы озвучиваете, должны быть творческими, чтобы сделать игру интересной. Это поможет лучше узнать партнера.

Есть еще замечательная игра для любителей музыки. Один партнер будет цитировать строки, а второй должен догадаться, с какой это песни. Игра может распространяться на классические фразы из фильмов. Вы можете сделать игру увлекательной, создав наказание за неправильные догадки.



Устраивайте интересные игры с партнером / Фото girlsaskguys

Выйдите из зоны комфорта

Одной из причин скуки является то, что вам обоим стало слишком комфортно вместе. Поэтому, время от времени расширяйте свой опыт, делая что-то новое. Вы можете пойти на пробежку утром в субботу или пойти в поход, чтобы просто посмотреть пейзажи города.

Просто сделайте что-то вместе. Чем безумнее активность, тем лучше. Вы получите прилив адреналина и дадите второе дыхание своим отношениям.

Новые функции в постели

К сожалению, секс – это первое, что меняется в худшую сторону, когда отношения длятся долго, а обязанности увеличиваются. Да, рутинная жизнь может уменьшить страсть между вами. Однако исследования показывают, что пары, которые занимаются сексом хотя бы раз в неделю, имеют больше счастья и удовлетворения от своих отношений.

Читайте также! 10 вещей в отношениях, которые показывают любовь

Как заявляет эксперт из отношений Джессика Максвелл, ваша сексуальная жизнь – это сад, который нужно поливать и ухаживать, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Поэтому мы советуем попробовать новые вещи в постели, о которых вы, наверное, давно говорили, но не решались. К примеру: