Из-за пандемии коронавируса тысячи молодоженов по всему миру отменили свадьбу или перенесли празднование на другую дату. Впрочем было немало тех, кто подошел к этому событию креативно, поэтому, церемонии происходили в онлайн-режиме или даже на парковке в автомобиле. Но в Украине, несмотря на COVID-19, свадебный сезон начался, и уже есть много заказов.

Об этом в эфире 24 канала рассказала владелица свадебного агентства Wedisson event by J.Serebryanskaya Юлия Серебрянская.

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Она также отметила, что, к сожалению, многие молодожены перенесли свадьбу на другие даты. И это повлияло на общие эмоции, атмосферу планирования праздника.

По словам Юлии Серебрянской, пары обращаются в агентство за пол года – год до церемонии. "Мы планировали и думали, что все будет хорошо", – отметила она.

Девушка заметила, что у одной из пар должна была быть свадьба 7 июня, но ее перенесли на 2021 год. И добавила, что в целом 70% свадеб состоятся уже в следующем году. Ведь есть моменты, на которые не могут повлиять в агентстве. Прежде всего говорится об открытии границ с другими государствами.

Многие люди приглашены из других стран, например, Германии, Польши, Италии. Вероятно, что они не смогут присутствовать. Поэтому переносим такие свадьбы на следующий год,

– пояснила Юлия Серебрянская.

Новый формат свадьбы

Она рассказала, что в 2020 году становятся популярнее свадьбы маленьких форматов. Поэтому, все чаще появляются запросы на проведение торжеств с количеством людей до 25 человек. Также на 12 человек – это камерные, семейные свадьбы с родителями и близкими людьми.

"Это классный формат, движемся пока в этом направлении", – подчеркнула владелица свадебного агентства



Юлия Серебрянская / Фото Wedding magazine Ukraine

Однако Юлия Серебрянская не думает, что такой формат станет трендовым. По статистике, среднестатистический свадьба – это 45 – 50 гостей. По ее мнению, это то количество, которое будет сохраняться и в дальнейшем.

И заметила, что сейчас немного пар, которые выбирают минимальное количество гостей. То есть, 50 человек – это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант для свадеб.

Девушка отметила, что у тех пар, которые соглашаются на семейные свадьбы, нет страха, и рассеялась паника. Также отметила, что агентство при планировании празднования придерживается правил и требований Минздрава. Соответственно, в этом направлении работают с ресторанами.

Думаю, что опасаться не стоит. Тем более, что свадьбы, которые проходят сейчас, это празднование в семейном кругу. Все и так встречаются со своими близкими в повседневной жизни,

– отметила владелица свадебного агентства.

Смотрите видео: комментарий Юлии Серебрянской о свадебном сезоне в Украине

Проведение свадеб в других странах

В Украине на регистрацию брака разрешено приходить с минимальным количеством людей, а главными атрибутами и трендом свадеб 2020 года стали не только кольца, но и маски.

В Боснии и Герцеговине на время карантина регистрировать браки было запрещено. Лишь недавно в стране наконец-то разрешили проводить свадьбы. Но молодожены и гости обязательно должны иметь маски на лице.

В Израиле позволили восстановить церемонии с 14 июня. Правда, формат свадьбы изменится. Гостей и невест обязывают носить маски, соблюдать дистанцию. А столики во время празднования должны расположить на расстоянии двух метров. На праздник можно приглашать не более, чем 200 человек.



Свадьба в условиях карантина / Фото HotWed