Как спланировать семейный бюджет: советы эксперта
Распределение финансов в семье – это одна из самых острых проблем как для новоиспеченных супругов, так и для пар с большим опытом. Как разумно спланировать семейный бюджет, чтобы избежать ссор и обид, читайте в материале.
Психолог в области семейных отношений Александр Шахов в Инстаграме поделился действенной системой распределения финансов в семье, которая поможет удовлетворить потребности каждого. Он советует все заработанное собирать в общую копилку, а дальше распределять по кошелькам.
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Как спланировать семейный бюджет
- Обязательные расходы
Сюда относятся как продукты питания, так и расходы на одежду или обувь, арендная плата за квартиру и коммунальные услуги, налоги, кредиты. Именно этот кошелек является приоритетным. Только после его наполнения следует распределять остаток на другие нужды.
- Личные расходы жены
Это собственные средства женщины, за которые она не обязана отчитываться перед мужем. Ей необходимо иметь личные деньги, чтобы чувствовать себя свободно и не вымаливать каждую копейку. Психолог уверяет, что любящий муж будет пытаться увеличить этот кошелек.
- Личные расходы мужа
Справедливо, если сумма расходов мужа соответствует тем средствам, которые из семейного бюджета выделяют жене.
- Расходы на детей (карманные деньги, секции)
- Расходы на красоту
Александр Шахов убежден, что женщина должна иметь отдельные финансы для бьюти-процедур, ведь она остается привлекательной для мужа, чтобы он каждый день наслаждался ее красотой. Несмотря на заоблачные цены в сфере красоты, психолог советует показать любимому прайс из салона, ведь большинство партнеров даже не догадывается, насколько дорогими являются банальные женские потребности.
- Сбережения или инвестиции
- Обучение и развитие