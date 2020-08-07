Распределение финансов в семье – это одна из самых острых проблем как для новоиспеченных супругов, так и для пар с большим опытом. Как разумно спланировать семейный бюджет, чтобы избежать ссор и обид, читайте в материале.

Психолог в области семейных отношений Александр Шахов в Инстаграме поделился действенной системой распределения финансов в семье, которая поможет удовлетворить потребности каждого. Он советует все заработанное собирать в общую копилку, а дальше распределять по кошелькам.

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Как спланировать семейный бюджет

Обязательные расходы

Сюда относятся как продукты питания, так и расходы на одежду или обувь, арендная плата за квартиру и коммунальные услуги, налоги, кредиты. Именно этот кошелек является приоритетным. Только после его наполнения следует распределять остаток на другие нужды.

Личные расходы жены

Это собственные средства женщины, за которые она не обязана отчитываться перед мужем. Ей необходимо иметь личные деньги, чтобы чувствовать себя свободно и не вымаливать каждую копейку. Психолог уверяет, что любящий муж будет пытаться увеличить этот кошелек.

Личные расходы мужа

Справедливо, если сумма расходов мужа соответствует тем средствам, которые из семейного бюджета выделяют жене.

Расходы на детей (карманные деньги, секции)

(карманные деньги, секции) Расходы на красоту

Александр Шахов убежден, что женщина должна иметь отдельные финансы для бьюти-процедур, ведь она остается привлекательной для мужа, чтобы он каждый день наслаждался ее красотой. Несмотря на заоблачные цены в сфере красоты, психолог советует показать любимому прайс из салона, ведь большинство партнеров даже не догадывается, насколько дорогими являются банальные женские потребности.