США вводят ограничения на выдачу виз беременным женщинам

Соединенные Штаты Америки ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам с пятницы, 24 января, чтобы ограничить "родильный туризм". Власти США считают, что женщины приезжают рожать в США, чтобы их дети могли иметь желаемый американский паспорт.

По мнению консульских работников, беременные женщины прибывают в США в основном для того, чтобы родить, передает издание AP.

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И теперь они будут рассматриваться как другие иностранцы, прибывающие в США для медицинского лечения. Они должны будут доказать, что едут на лечение и у них есть деньги, чтобы заплатить за это.

Администрация Трампа ограничивает все формы иммиграции, особенно власть беспокоит вопрос о гражданстве по праву рождения, ведь каждый, кто родился в США, считается гражданином, согласно Конституции. Дональд Трамп выступал против этой практики и еще раньше угрожал покончить с ней.

Практика приезда в США для родов – легальная, но есть случаи, когда власть арестовывает так называемых операторов агентств "родильного туризма" за мошенничество с визами или уклонение от уплаты налогов.

Отметим, что нет точных данных о том, сколько иностранных женщин ездит в США специально для рождения ребенка. Центр иммиграционных исследований подсчитал, что в 2012 году около 36 тысяч женщин, родивших в США, затем покинули страну.