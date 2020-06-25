Отношения индивидуальны, и каждая пара строит их по-своему. Но на самом деле существуют определенные сценарии развития отношений, и если их пройти от начала, то вы сможете построить прочный и счастливый союз.

По словам психологов, как и у любого процесса, в отношений тоже есть свои этапы. И каждый из них занимает время. Так, у кого-то один этап может затянуться на год, а кто-то "проскочит" его за месяц, пишет издание Наша психология.

Важно Мужчины и женщины влюбляются по-разному: четыре закономерности

Интересно то, что пара не всегда проходит все стадии развития отношений вместе. То есть один может застрять на первом этапе, когда другой уже это пережил и движется дальше. Но такие отношения вряд ли продлятся долго.

Ведь построить настоящие, крепкие, доверительные и счастливые отношения возможно, только если вы пройдете вместе все стадии их развития.

7 стадий развития отношений

Поиск, или нулевой этап

Именно на нулевом этапе люди ищут отображение себя в потенциальном партнере. И только когда вы находите друг друга и понимаете, что это ваша вторая половинка, вы создаете отношения.

Влюбленность

Всем известный этап в начале любых отношений – влюбленность, которую еще называют "этапом голода". Именно в этот период отношения начинаются, а партнеры видят друг в друге исключительно плюсы и преимущества. Душа переполнена чувствами, что это что-то настоящее, такое долгожданное. Тело в свою очередь переполнено гормонами, появляется блеск в глазах.



Влюбленная пара в отношениях / Фото in.ck

Интересно, что этот этап не может длиться более 12 месяцев. Поэтому не стоит спешить с общими важными решениями (например, о браке или рождении детей), так как действие этого "препарата" закончится и начнется следующая стадия отношений.

Перенасыщение

По словам психологов, всегда после удовлетворения голода наступает чувство насыщения. То же самое происходит и в отношениях. Но чувства между влюбленными не исчезают, они просто уже не происходят каждую минуту. Совместный досуг становится менее романтичным, и нет необходимости все время проводить вместе.

Однако, вместе с этим, ваши отношения становятся более гармоничными и спокойными. Хотя партнеры и начинают видеть не только преимущества, но и недостатки друг друга.

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Несогласие и отвержение

Именно на этом этапе многие отношения заканчиваются, ведь здесь может возникнуть кризис – некий переломный момент. Так, к примеру, привычки, которые вам раньше нравились, начинают раздражать. Из-за этого могут возникать ссоры и взаимные упреки. Ваши отношения внезапно становятся не такими идеальными, как раньше.

В этот период большинство пар "ломаются" и сдаются. Чтобы этого избежать, следует спокойно и критически посмотреть на ситуацию и принять тот факт, что это нормально. Не нужно срываться на скандал в ответ на упреки партнера. Поймите, что этот этап необходим для нормального развития дальнейших отношений.

Ведь только приняв партнера со всеми его недостатками и преимуществами, вы сможете вместе перейти на новый этап. Да, это большой труд, но именно благодаря этому в вашем партнерстве зародится настоящее чувство.

Терпение и принятие

И когда кризис уже позади, пара понимает, что научилась разговаривать и договариваться друг с другом. Все проблемы, оказывается, можно решить, а ваши отношения теперь более зрелые и глубокие.

На этом этапе приходит понимание, что в проблемах виноваты не только другие. Ответственность за отношения несут оба партнера. И не стоит так много внимания обращать на мелкие детали, ведь в будущем их будет много и от них особо ничего не зависит. Также в этот период приходит осознание необходимости менять себя. Это стадия ожидаемой победы разума и взаимоуважения.



Взаимоподдержка в паре очень важна / Фото Comments

Сочетание

Каждый из вас уважает пространство и помыслы друг друга, но при этом вы понимаете свой долг перед ближним, чувствуете потребность заботиться и защищать. Именно на этом этапе вы становитесь близкими друзьями, не теряя романтики. Растет доверие друг к другу и есть общее желание развиваться и идти к поставленным целям.

Истинное чувство

По словам экспертов, настоящая любовь приходит только в это время, после прохождения всех предыдущих этапов. Именно этот этап – высшая точка развития отношений. И цель, к которой необходимо стремиться.

Пара уже понимает, что трудности и разочарования также являются стадиями развития и играют не менее важную роль, чем влюбленность и страсть. Испытаний в отношениях партнеры уже не боятся, ведь с наградой приходит настоящая любовь.

Поэтому, влюбленные, только дойдя до этого этапа, научились любить через трудности и радости, взлеты и падения, проблемы и успех.