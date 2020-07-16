Starbucks является, вероятно, самой известной в мире сетью кофеен. Компания была основана в 1971 году и начинала она свой путь как сеть магазинов по продаже обжаренных зерен кофе. А открыли ее трое друзей: учитель английского, учитель истории и писатель.

Истории сети кофеен Starbucks рассказало издание МС.Today.

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С чего начинался Starbucks

Компанию Starbucks в 1971 году основали друзья Джерри Болдуин, Зив Сигл и Гордон Боукер. Каждый из них вложил по 1350 долларов, после этого они заняли еще 5 тысяч и открыли магазин по продаже обжаренного зернового кофе. Это был просто магазин, даже не кофейня.

Впоследствии бывший руководитель отдела маркетинга в Starbucks Говард Шульц решил превратить заведение в кофейню. Поэтому мужчина в 1987 году выкупил компанию и соединил ее со своей сетью кофеен Il Giornale.



Нынешний владелец Starbucks Говард Шульц / Фото Medium

Добавим, что на то время Starbucks имел шесть собственных магазинов в Сиэтле (США) и небольшое производство, а также поставлял кофейные зерна барам, кафе и ресторанам.

Уже через пять лет компания имела 165 торговых точек. А в 1992 году она вышла на фондовый рынок. Сейчас акции Starbucks стоят 74 доллара за штуку. В 2018 году в мире насчитывалось более 27 тысяч кофеен в сети.

Как появилось название и логотип Starbucks

Starbucks назвали в честь одного из персонажей романа "Моби Дик" Старбека, который был помощником на корабле. Даже в логотипе создатели Starbucks использовали образ двухвостой русалки Сирены – морского существа из древнегреческой мифологии.

Но интересно, что логотип несколько раз меняли: первая версия была в коричневом цвете. В 1987-м на логотипе появился зеленый цвет и звезды. А уже в 1992 году логотип сфокусировали на лице Сирены, а нижнюю часть тела русалки убрали и заменили цвет бирюзовым. В 2011 году его сделали более светлым и оставили только Сирену: звезды и ободок с названием компании убрали.



Все логотипы Starbucks / Фото Pinterest

Почему Starbucks стал популярным

Именно Говард Шульц сделал Starbucks таким узнаваемым и популярным во всем мире. Он предлагал различные идеи еще когда работал директором по маркетингу в компании. Тогда он "привез" из Италии рецепты латте и капучино, а также предложил сделать сеть красивых кофеен на базе магазинов.

Но его идею отвергли. Тогда Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен: уютную, с живой музыкой и "кофе на вынос". Отметим, что первый день кафе посетили 300 человек.

А когда он выкупил Starbucks, то сначала установил барную стойку и приказал баристам запоминать покупателей по именам и быстро готовить напиток.

Шульц написал шесть принципов Starbucks для сотрудников. В частности:

обеспечить прекрасные рабочие места и относиться друг к другу с уважением и достоинством;

приветствовать разнообразие как неотъемлемый компонент того пути, который мы выбрали в бизнесе;

применять самые высокие стандарты при закупке, обжарке и доставке кофе свежим;

работать с энтузиазмом, принося удовольствие клиентам;

вносить позитивный вклад в наше сообщество и в создание окружающей среды;

признавать, что доходность – это залог нашего будущего успеха.

Такими действиями новый владелец Starbucks пытался увеличить аудиторию. Тогда он ввел светлое обжаривание зерен вместо темного (так кофе стал мягче на вкус), в результате чего средняя посещаемость кофеен достигла одной тысячи людей.

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А в 1995 году они ввели в меню фрапуччино (молочный коктейль с мороженым и кофе), чтобы летом посещаемость не падала. Также они ввели в меню опцию кофе на обезжиренном молоке. Однако основой Starbucks стали именно уют и атмосфера: все заведения делали по одному стандарту, с одинаковым дизайном, вкусом кофе и музыкой.

Почему кофеен Starbucks так много по всему миру

Впервые заведение за пределами Америки открылось в Японии в 1996 году. На данный момент только 30% открытых кофеен являются собственностью компании, остальные 70% действуют по лицензии. Но получить разрешение на лицензию от компании непросто, потому что в компания ответственно подходят к выбору партнеров. Контролируют практически все.

Почему Starbucks нет в Украине? В 2018 году глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в эфире Радио "НВ" заявила, что Starbucks не планирует заходить в Украину, так как для местного потребителя их продукция достаточно дорогая.



Кофейня Starbucks / Фото Укринформ

"На сегодняшний день четких сроков и видения выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", – сказала Юлия.

Но заметим, в июле 2020 года в ряде украинских СМИ появилась выдуманная новость об открытии в Украине трех кофеен сети Starbucks. Однако это фейк, так как в ближайшее время такого точно не будет.