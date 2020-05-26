Стоит ли начинать отношения на расстоянии: плюсы и минусы

Отношения на расстоянии уже давно стали реальностью для многих украинцев, особенно в период карантина. К тому же, это не делает любовь скучной. Ведь с каждым днем вы все больше ждете встреч, чаще звоните друг другу и мечтаете наконец-то увидеться. Но стоит ли начинать такие отношения? Готовы ли вы редко видеться со второй половинкой?

Люди в современном мире с развитием технологий не боятся строить отношения на расстоянии. Но, как бы хорошо не развивались такие отношения – это все равно тяжелое время для обоих партнеров. Поэтому издание Lady.Tochka поделилось всеми плюсами и минусами таких отношений.

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Плюсы отношений на расстоянии

Вы все время на связи

Бесспорно, это можно считать плюсом, ведь вы постоянно делитесь большим количеством информации с партнером, а также учитесь слышать и слушать друг друга.

Это ваша возможность рискнуть

Если вы нашли человека своей мечты, который живет в другой стране, куда вы всегда мечтали попасть или переехать, то это ваш шанс рискнуть. Но сразу через три дня знакомства ехать ко второй половинке не стоит, ведь это не смело, а даже немного безумно.

Вы действительно скучаете друг по другу

Сейчас во время карантина всем парам, особенно живущим вместе, надоедает постоянное пребывание вместе. К тому же, их скука, когда они не встречаются сутки, это ничто по сравнению с разлукой в тысячи километров. Да, расстояние делает разлуку еще более мучительной, но все редкие встречи от этого становятся только жарче и желаннее.

Долгожданная встреча влюбленных / Фото herway

Вам не страшны никакие условности

Если вы смогли пережить расстояние, то с легкостью сможете пережить привычные трудности или разногласия в паре. В общем, вы уже закалены со своим партнером.

Вы мотивируете друг друга

Прекрасной мотивацией является осознание, что вас где-то ждет любимый человек, ценит и боится потерять, даже находясь на большом расстоянии. А если впоследствии тот/та, с кем вы любите и себя, будет рядом, то это придаст вам еще больше силы.

Романтику редких встреч, разговоры по видеосвязи до утра и постоянно влюбленные глаза – это точно преимущества для людей, которые строят отношения на расстоянии.

Минусы отношений на расстоянии

Вы болезненно ждете встреч

Да, редкие встречи – это плюс, но то, что вы постоянно ждете с нетерпением, точно вас огорчает. Вы постоянно ждете момента, когда сможете побыть вместе. И этого времени никогда не будет достаточно.

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Вы не можете знать, чем он/она занят/а

Не стоит следить за своим парнем/девушкой, но, бесспорно, влюбленный человек будет волноваться, где пропадает вторая половинка. Особенно если в один из дней он/она не позвонил.

Вы не знаете, сможете ли ужиться в быту

Пока другие пары постепенно начинают жить вместе, вы еще не знаете, сможете ли жить со своей второй половинкой. Особенно пугает, если вы из разных городов и никто из вас не решается переезжать куда-то. Это может осложнить отношения и не привести к следующему шагу.

Все похоже на печальный фильм

Пока все влюбленные пары вместе гуляют в парке, идут за руку, вы гуляете с одним лишь голосом в телефоне. Если к этому не подготовиться, то такие отношения могут стать нездоровыми, когда вы будете зависеть друг от друга.