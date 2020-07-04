Создание семьи – это ответственное решение, и с этим не нужно спешить. Двое партнеров должны все хорошо обдумать и убедиться в том, что рядом действительно правильный человек. Однако некоторые молодые парни и девушки решают быстро жениться. Причин этому может быть несколько, поэтому мы подготовили для вас плюсы и минусы такого решения.

Чаще всего пары создают брак в раннем возрасте из-за незапланированной беременности, первой сильной любви, страсти или даже как протест против морали суровых родителей, пишет журнал Liza.

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Но прежде чем принять решение о раннем браке, стоит все тщательно обдумать и пересмотреть плюсы и минусы такого поступка.

Минусы раннего брака

Беззаботная юность

К сожалению, довольно часто ранние браки распадаются через 1-3 года. А все из-за того, что новоиспеченные супруги – это еще очень молодые и беззаботные люди. Ведь, обычно, еще год-два года назад девушка и парень вместе ходили в школу и сидели списывали друг у друга, а впоследствии они берут на себя совсем другие роли – жены и мужа.

Такие пары часто еще не знают жизни, а им уже надо думать о том, как поддерживать взрослые отношения, содержать дом и формировать семейный бюджет. И из-за того, что эти молодые люди могут и дальше обращать внимание на других парней/девушек, могут возникать первые ссоры и конфликты.

Совместный быт

Молодые супруги не всегда осознает, насколько сложно обеспечивать себя самостоятельно. Здесь речь идет не только о финансах, но и о привычных бытовых вещах, к которым теперь нужно привыкнуть: в частности, походы по магазинам, готовка, уборка, стирка, ремонт и тому подобное.

Свадьба молодой пары / Фото НВ

К тому же, теперь вам нужно уживаться с другим человеком, мириться с его/ее привычками и особенностями. Поэтому не все пары могут удержать груз семейных проблем на своих неокрепших плечах.

А если родится ребенок?

Когда пара испытывает трудности в бытовых вопросах, несложно догадаться, что рождение малыша только ухудшит ситуацию. Ведь юные супруги еще вчера сами были детьми, а сегодня должны отказаться от своей молодости ради другого человека.

Плюсы раннего брака

Крепкие чувства

Часто ранние браки могут обещать и долгую и счастливую семейную жизнь. Но только если отношения строятся не на влюбленности и кратковременной страсти, а на сильных чувствах и настоящей любви. Возможно, парень и девушка встречались несколько лет, прежде чем узаконить отношения.

Если узы между будущим супругами действительно крепкие, семья не распадется даже, если первые пылкие чувства остынут. А привязанность, уважение и доверие друг к другу позволят счастливо прожить вместе до самой старости.

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Знания друг о друге

Часто молодые люди, которые рано женятся, буквально вырастают вместе, а, значит, они уже умеют согласовывать друг с другом различные вопросы, хорошо знают привычки партнера и смеют урегулировать все разногласия.

Да и не стоит забывать о крепкой нервной системе молодых супругов. Ведь молодежь легче справляется со стрессами, трудностями и неприятностями.

Поэтому, сложно однозначно определить, принесет ли семейное счастье ранний брак. Один союз не протянет и полгода, а другой – может длиться вечно. Если влюбленные уверены в своем выборе, то можно рискнуть.