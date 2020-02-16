Стоит ли быть другом для своего ребенка: преимущества и риски

Все знают, что нет единого способа правильно воспитывать детей. Ведь взрослые всегда делают все возможное, чтобы прекрасно воспитать своих малышей. Однако очень часто в современном мире могут возникать дискуссии, как должно выглядеть то самое "хорошее воспитание". В частности, родители должны быть друзьями для своего ребенка или оставаться суровыми?

Психологи ответили изданию Yourtango на эти вопросы и помогли разобраться в ситуации.

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Если родители являются друзьями для ребенка

Такой подход может работать в многих разных ситуациях, но здесь есть одна проблема – свобода. К примеру, вы позволяете своему ребенку делать так, как ему заблагорассудится, поскольку вы хотите поддерживать уровень дружбы в отношениях. Однако предоставление ему свободы больше, чем нужно, может привести к тому, что он постоянно будет нарушать границы.

Ведь без установления родительских границ дети рискуют принимать решения, которые не соответствуют их возрасту. Такое отсутствие дисциплины может оказаться плохим выбором, поэтому иногда стоит дисциплинировать ребенка.

Если вы – строгие родители



Если вы являетесь строгими родителями, то вы, вероятно, чувствуете себя довольно хорошо относительно своих методов, ведь ребенок вас слушает и не нарушает границы порядка.

Но исследования показывают, что такое авторитарное отцовство на самом деле может нанести вред развитию ребенка. Ибо, воспитывая детей таким образом, вы учите их как издеваться и контролировать других.

Кроме этого, есть также тот факт, что чем жестче вы относитесь к своему ребенку, тем больше шансов на то, что он порвет с вами все связи, когда повзрослеет. Ведь подумайте сами, хотели бы вы быть рядом с тем, кто контролирует каждый аспект вашей жизни?

Почему стоит соблюдать баланс

Как вы могли заметить, одна сторона слишком снисходительна, а другая – наоборот. Поэтому, для того, чтобы эти отношения работали хорошо, нужен баланс. Ни один из родителей не хочет, чтобы их ребенок нарушал границы (или впоследствии даже законы), но также ни один папа и мама не хочет, чтобы их ребенок ненавидел их. Поэтому лучший способ избежать этих двух худших сценариев – это найти середину.

Как быть другом ребенку? Это значит общаться со своей малышней и интересоваться тем, что ему/ей нравится. Это также означает дать детям немного свободы, а не постоянно контролировать их. И помните, что не стоит быть слишком мягким или суровым.

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Быть родителем означает помнить о наилучших интересах ребенка. Это также означает сказать им "нет", когда следует, но не забывайте о разнице между воспитанием и контролем. Позвольте ребенку наслаждаться своей жизнью.