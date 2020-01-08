Стоит ли родителям волноваться из-за плохого поведения ребенка: мнение психолога

Воспитывать маленького ребенка не всегда легко, ведь часто ребенок может бурно выражать свои эмоции или некрасиво себя вести. Это утомляет родителей и вызывает справедливый вопрос: истерики ребенка – это норма или нет.

Разобраться в этом вопросе решили психологи, передает издание Healthline.

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Когда родителям стоит беспокоиться из-за поведения ребенка

Истерики

По словам психолога Дженнифер Даффон, истерики – это вполне нормальная реакция для маленького ребенка, который еще не умеет овладевать эмоциями или выражать свои потребности словами.

Однако даже истерики у малышей не должны переходить определенную черту, и если ваш ребенок бьется об стену и бросается вещами в других – это плохой знак.Также стоит обращать внимание на количество истерик, ведь слишком большое их количество в день может быть признаком расстройства регуляции поведения. Поэтому родители должны немедленно обратиться за помощью к педиатру.

Переборчивость в еде

Ребенок открыт к новой пище в возрасте 6-18 месяцев, но это меняется, когда ребенок становится старше. Все объясняется тем, что ребенок бегает, играет и сидеть за столом не хочет, поэтому нередко накормить ребенка – это большая проблема.

Поэтому, если попытки покормить ребенка истощают вас, обратитесь за консультацией к врачу.

Дети могут быть слишком разборчивыми в еде / Фото "Обозреватель"

Кусание и драки

Все родители хотят, чтобы их ребенок не обижал окружающих. Но некоторое поведение можно оправдать возрастом ребенка, ведь он мал и не научился социальным нормам и не умеет контролировать свои эмоции.Однако, как бы мы не оправдывали своих детей, этот факт является тревожным симптомом и для предотвращения негативного влияния на ребенка нужно обратиться за советом к детскому психологу.

Отказ ложиться спать

Часто дети, боясь пропустить что-то интересное, пытаются оттянуть время, когда нужно спать. И это вполне нормально.

Но если ваш ребенок боится ложиться спать, выражая при этом явную тревогу, не нужно пропускать этот важный факт. Пренебрегать детскими страхами нельзя, ведь они вполне реальные и со временем могут перерасти в совсем недетские фобии.