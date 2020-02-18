Стоит ли все позволять детям: преимущества и недостатки такого стиля воспитания

Дружелюбные и любящие родители обычно предоставляют неограниченный доступ детям ко всему веселому и интересному. Но стоит ли быть слишком дружелюбными в воспитании детей? Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками вседозволенного родительства в нашем материале.

Вы не можете отказать своему ребенку? Вы избегаете их дисциплинировать, потому что хотите стать с ними лучшими друзьями? Если да, то, вероятно, вы практикуете разрешительное (вседозволенное) воспитание, передает издание Parents.

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Что такое вседозволенное родительство

Это один из трех основных стилей воспитания. Для него характерны отсутствие порядка, последовательности и ограниченности, что касается дисциплины в воспитании малышей. Большинство родителей, практикующих разрешительное воспитание, стремятся быть добрыми и любящими для своих детей.

Но порой отсутствие границ и ограничений может иметь непредсказуемые последствия. Ведь родители, которые не применяют определенные ограничения, не учат своих детей уважать себя и других, что может негативно влиять на образ взаимодействия детей с другими людьми.

Преимущества вседозволенного воспитания

В последнее время этот стиль воспитания набирает популярности. Психологи выделяют некоторые плюсы вседозволенного воспитания детей. Отдельно:

Самоуверенность

Когда дети могут свободно выражать свои мысли, они становятся более уверенными и готовыми попробовать новые вещи, независимо от последствий. Безусловная любовь – это ключ к воспитанию ребенка.

Свобода

Вседозволене воспитание позволяет детям получить больше свободы, тем самым вдохновляя их на новые приключения с большим чувством уверенности.

Творчество

Когда ограничений меньше, дети могут экспериментировать со всевозможными увлечениями. Отметим, что дети, которые вырастают в менее жесткой среде, легче проявляют свое творчество.

Несмотря на преимущества, следует помнить о некоторых недостатках, прежде чем вы будете пытаться стать другом своему ребенку и все ему позволять. Помните, что правила и границы помогают детям чувствовать себя комфортно и защищено.

Недостатки вседозволенного воспитания

Без четких границ дети не имеют реального ощущения того, что правильно, а что – неправильно. В конце концов, они часто не обращают внимание на то, как реагируют их родители на определенные вещи. Так, психологи выделяют такие недостатки:

Подвержены риску

Без надлежащих границ дети могут подходить к определенным ситуациям без страха или трепета, что может увеличить их шансы относительно рискованного поведения, в частности злоупотребления наркотиками.

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Депрессия

Некоторые исследования показали, что дети, которые воспитываются во вседозволенности, более склонны к тревоге и депрессии.

Плохое поведение

Дети, которым позволено "руководить собой", считают, что они могут применять такой тип поведения вне дома, что приводит к плохому отношению к другим.