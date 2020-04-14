Странная, но милая love story: фотограф на карантине устроил свадебную фотосессию фигуркам Lego

Британский свадебный фотограф Крис Уоллес, у которого остановилась работа из-за всех отмененных праздников, решил не скучать на карантине и устроил креативную церемонию бракосочетания для фигурок из Lego.

Крис уже 11 лет работает свадебным фотографом и снял более 700 церемоний, но такую ​​фотосессию проводил впервые, пишет Bored Panda.

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Главных героев – фигурки Lego Фреда и Флоренс в праздничном наряде – он заказал на Amazon, других "гостей" нашел дома, потому что когда-то это было его увлечением.

На подготовку церемонии фотограф потратил три дня, но поражают не только кадры, но и история любви парочки. По словам Уоллеса, впервые они увиделись на складе. Между Фредом и Флоренс пробежала искра, которую невозможно было сдержать. Чувства вспыхнули сразу, с первого взгляда.

Свою свадьбу они решили праздновать на открытом воздухе, среди зелени, деревьев и цветочков. Гостей было много, а среди них – Чубака и Хан Соло. А невесту к алтарю вел сам Гарри Поттер.

Смотрите фото со свадебной церемонии фигурок Lego: