20-летний Клеон Пападимитру из-за карантина и ограничений авиаперелетов не смог попасть в родную Грецию. Поэтому он отправился домой на велосипеде и доехал за 48 дней.

Студент своим поступком доказал, что для любви нет преград, пишет CNN.

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Известно, что Клеон учится в колледже в Шотландии. Однако из-за позднего завершения обучения парень не смог поехать домой до введенияю карантина.

А когда наконец захотел домой, все рейсы, на которые он брал билеты, отменились. Поэтому Клеон купил велосипед и за месяц подготовил себя к велопутешествиям. Также Клеон взял с собой палатку и спальник, снаряжение для велосипеда и запасы еды (консервы, хлеб и арахисовое масло).

Клеон во время поездки домой / Фото CNN

Интересно, что родные знали о таком намерении парня. Единственным условием родителей было всегда оставаться на связи. Клеон ночевал в палатках на природе или у знакомых, если они жили неподалеку. За день он преодолевал от 55 до 120 километров.

10 мая студент отправился в путь, а уже 27 июня его встретили дома – в пригороде Афин – семья и десятки друзей. Встреча была очень эмоциональной. За время путешествия Клеон проехал Англию, Нидерланды, Германию, Австрию, Италию.

Клеон в велопоездке домой / Фото CNN

"Я из семьи, чьи родители в молодости очень любили приключения. Думаю, для них было очень трогательно видеть, что я иду их дорогой. Думаю, я стал лучше и более уверенным в себе и своих силах. Если бы я не знал о своей поездке и меня спросили, могу ли я это сделать, я бы ответил, что нет", – признался Клеон.