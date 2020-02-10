Студентка из Британии создала экологическую упаковку для духов из мыла: очаровательные фото

Студентка Лондонского университета искусств Ми Чжоу создала косметические бутылки из мыла. Они разлагаются и "смываются" за несколько раз после своей эксплуатации. Делает такую упаковку девушка из растительного масла и пчелиного воска.

Бутылки получили название Soapack. В их составе имеются пигменты минералов, растений и цветов.

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Внешне бутылки покрывают пчелиным воском. Он придает форму, делает их гладкими и водонепроницаемыми, а также предотвращает преждевременное растворение в духах.

Как возникла такая идея? На создание из мыла упаковок для духов студентку вдохновили пищевые упаковки, которые можно использовать повторно.

Ведь упаковка средства личной гигиены всегда выбрасывалась, независимо от того, из какого материала она изготовлена. А чтобы сэкономить расходы, производители заворачивают все в пластик, который загрязняет окружающую среду.

Зато упаковка из мыла Ми Чжоу является не только одноразовой, но и имеет очень короткий срок эксплуатации, как правило, она "вымывается" всего за 1-2 месяца.

По ее словам, на самом деле сложно придумать дешевую тару, скажем, для шампуней. Поэтому ее проект – это попытка уменьшить пластиковый след на планете.

"Нам нужно поощрять людей использовать альтернативы для лучшего уважения к окружающей среде, но не создавая компрометации об опыте пользователей", – добавила Чжоу.

К тому же, если такие упаковки сохранять сухими, то они будут выглядеть как элемент декора. Или люди могут взять их в ванную и использовать как обычное мыло.