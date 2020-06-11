Каждый подросток в переходный период мечтает жить отдельно от родителей. Но они не всегда могут просто переехать от папы с мамой. Поэтому супруги из США придумали оригинальный способ, как их детям получить собственное жилье.

Семья Бринкс из Америки приобрела большой участок, чтобы построить себе дом, говорится на их странице в фейсбуке. Но их мнения разделились: папа Райан хотел большой особняк для всего семейства, а мама Келли – чтобы их дети имели личное пространство и уже привыкали к самостоятельности.

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Поэтому супруги пошли на компромисс и построили большой особняк для себя и два домика для своих детей: 18-летней дочери Леннокс и 16-летнего сына Броуди.



Семья Бринкс сама создала дизайн и построила дома / Фото из их фейсбук-страницы

Детские домики небольшие – около 160 квадратных футов (50 квадратных метров). Но подростки чувствуют себя там комфортно и учатся самостоятельной жизни в быту. Также каждый дом имеет спальню, гостиную, кухню, душ и санузел. Дети создавали дизайн в своих квартирах сами.

Как выглядят домики снаружи и внутри: фото

Однако сейчас дочь Леннокс уже живет отдельно и вдали от дома. Ведь девушка поступила в колледж и проводит в общежитии пять дней в неделю, а домой приезжает только на выходные.

Добавим, что семья Бринкс создала еще домик для гостей, площадью 60 квадратных метров, который они порой используют для совместных посиделок.