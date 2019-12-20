Супруги тратят всю пенсию на одежду, чтобы выглядеть как любимые персонажи Marvel: фото

Стивен и Милли Тани, которых также называют "Отцами Cosplay", вполне могут стать симпатичными звездами-пенсионерами инстаграма. Ведь супруги последние три года одеваются как популярные пары из Disney и Marvel.

"О нас хотят писать в разных странах. Но это безумие. Мы нормальные люди, как и все. Мы просто веселимся", – уверяет Стивен. Свои фото пара публикует в инстаграме.

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Они впервые получили огромную популярность из-за фотографии, на которых были одеты как пара из фильма "Капитан Америка" Стив Роджерс и Пегги Картер.

Пара рассказала, что впервые они узнали о Cosplay через свою дочь Энн, которая в средней школе полюбила персонажей аниме и манги. Родители очень активно поддерживали интерес Энн и довольно скоро они сами захотели принять участие в этом.

Так, в 2014 году пара посетила вечеринку на Хэллоуин в "Диснейленде", одевшись как Карл и Элли из фильма Pixar's Up. Именно так началась их "карьера" в Cosplay. "Эти персонажи имели для нас большое значение, потому что я уже имел седые волосы и брови", – пояснил Стивен, а Милли добавила: "И возмутительное лицо".

Женщина рассказала, что существует много других вещей, на которые они могли бы тратить свое время и деньги, как пенсионеры, но Сosplay просто "украл их сердца".

"Есть так много вещей, которые мы могли бы сделать с выходом на пенсию: это то, что мы могли бы делать для дома и тому подобное. Но жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты хочешь делать. Если ты встретишь свою вторую половинку или кого-то с теми же интересами, ты должен пойти на это", – заверила Милли.