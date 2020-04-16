Существует только две причины, почему парень не отписывает вам

У вас были ситуации, когда вы знакомились с очаровательным парнем, общались с ним, но с определенного времени он просто перестал отписывать? Девушки могут придумать тысячу странных отговорок в таких случаях, но на самом деле есть только две причины, почему он не пишет.

Большинство случаев, когда вы отправляете текстовое сообщение, а в ответ получаете лишь тишину означают, что человек, прочитавший это сообщение, не сразу может ответить, пишет издание Yourtango.

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Ведь парень не должен посылать вам ответ каждый раз, когда он получает каждое СМС. В конце концов, он в это время может быть за рулем или иметь важные дела.

Однако если ваш избранник не отвечает несколько часов или дней подряд, то на это есть только две причины.

Он больше не хочет вас видеть

Если ваш парень перешел на беззвучный режим, когда вы звоните, то вполне возможно, что он пытается прекратить с вами общение, просто исчезнув из вашей жизни.



Парень не отвечает, если не хочет с вами общаться / Фото Politeka

Да, это некрасиво, незрело и вообще является трусостью. Поэтому вы заслуживаете большего.

Что говорят мужчины в таком случае:

"Эти отношения закончены. Вот о чем это говорит. Он просто слишком труслив, чтобы сказать это вслух, и он просто хочет, чтобы вы это сделали".

"Видимо, главная причина заключалась в том, что он вас не любил так сильно, как считал. Я знаю, что это отстойно, но, по крайней мере, он не будет тратить больше вашего времени".

"Для него это было не так хорошо, как для вас. Если бы он был в вас влюблен, то ответил бы".

"Возможно, он просто хотел секса. Он достиг своей цели и теперь хочет исчезнуть из вашей жизни".

Он имеет мало опыта, чтобы говорить с вами о чем-то

Есть и такие моменты, когда он не знает, о чем с вами разговаривать. Откровенно говоря, базовая способность общения должна быть минимальным требованием, когда речь идет об отношениях с кем-то.

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Просто помните, что если мужчина заинтересован в продолжении долговременных отношений с вами, он будет отвечать вам, а не играть в "молчанку".

Вот как ответили мужчины в этом вопросе:

"Когда я не отправляю сообщение кому-то, то это из-за того, что я сейчас не хочу говорить с ним".

"Единственный раз, когда я проигнорирую текст от женщины, это когда предстоит серьезный разговор, и я знаю, что еще не готов к нему".

"Он, видимо, просто хочет провести время с друзьями и пойти на вечеринку".