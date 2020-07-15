Люди представляют себе свободные отношения без контроля и ограничений со стороны партнера. Однако, на самом деле некоторые партнеры ожидают одобрения от второй половинки.. Но стоит ли начинать такие отношения? Читайте плюсы и минусы свободных отношений и то, кому они подходят.

Кому подходят свободные отношения? По словам экспертов, они могут заинтересовать людей, которые хотят иметь полигамные отношения и не планируют романтические отношения после секса, пишет Здоровье.

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Свободные отношения прекрасно подходят тем, кто не готов к серьезным отношениям, кого не устраивают общепринятые рамки или кто слишком независим для того, чтобы ежедневно учитывать потребности другого человека. То есть, они могут быть "пробником" - безопасным способом проверить себя и партнера и немного лучше разобраться в себе.

По словам психологов, такие отношения охватывают совершенно разные формы взаимодействия: гражданский брак, полиаморию и дружеский секс.

Но свободные отношения точно не подходят людям-невротиками, которые постоянно пытаются найти подвох в поведении партнера. Ведь в жизни далеко не все готовы переключаться с любимого человека на мимолетные связи.

Плюсы и минусы свободных отношений

Необходимость все обсуждать

Вы не сможете скрыть от партнера, что имели интимные отношения с другим после вечеринки в клубе. Ведь основа свободных отношений – это доверие и открытость друг с другом. Поэтому будьте готовы рассказать все подробности ваших встреч и свиданий, если этого хочет вторая половина.

Свободные отношения помогут получить опыт самопознания и адреналин от близкого общения с новым человеком. Благодаря этому вы поймете, что именно хотите от партнера в постели, и сможете узнать, что нравится ему – это один из неоспоримых плюсов.

Не бойтесь критики

Если вы зажатый человек, который боится отстоять свою позицию в споре и стесняется знакомиться с людьми, то вряд ли вы будете готовы к критике знакомых. Ведь вам надо быть готовым выслушать подругу, которая позвонила ночью, чтобы сказать, что видела вашего парня в клубе с другой.

Однако не позволяйте другим обижать вас лишь за то, что вы живете иначе, потому что это ваш выбор.

Разные ожидания

Опасность свободных отношений возникает, когда в паре нарушается единство мотивов и ожиданий. Например, пока один из партнеров искренне наслаждается дополнительными возможностями, а другой лелеет тайную надежду на настоящее сближение. При такой форме отношений кроме основных обязательств очень важны открытость и честность.

Саморефлексия

Иногда вам будет казаться, что ваш партнер перешел грань дозволенного. И ревность, и злость – это нормально, но надо уметь их подавлять. Свободные отношения предполагают постоянное общение с собой с целью осознать тревожные импульсы и решить проблему в начале.