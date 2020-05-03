Токсичные родители: какие действия взрослых вредят психике ребенка

Родители используют различные подходы в воспитании. И хотя они всегда хотят только лучшего для малышей, порой, сами того не осознавая, взрослые вредят им. Определенные действия или фразы родители должны просто забыть и не делать/говорить своим чадам.

Психолог Артем Полярный считает, что дети – это отражение своих родителей. Именно от взрослых дети черпают модели поведения и реакции, пишет издание Колобок. Поэтому он назвал признаки токсичных родителей, которые своими действиями негативно влияют на детей.

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12 признаков токсичных родителей

Токсичные родители критикуют детей​

Конечно, взрослые имеют право указывать детям на их ошибки. Но если они не признают их достижений, то обесценивают тем самым любые усилия детворы. К тому же, нет ничего хуже высокомерной фразы: "Ой, мы тебя перехвалили". Запомните: хвалить своего ребенка нужно всегда и везде.

Токсичные родители шутят над ребенком, указывая на недостатки​

"Ой, ты такой неуклюжий!" – это вроде бы и не оскорбительная фраза, но иногда родители говорят это слишком часто и постоянно указывают на недостатки малышей. Это неправильно. Одна психолог так объясняет грань между шуткой и издевательствами: "Шутка – это до тех пор, пока другому не обидно". Поэтому не стыдите детей.



Родители могут указывать на недостатки детей / Фото blogspot

Токсичные родители оставляют ребенка наедине с проблемой​

"Справляйся один со своими проблемами, ты же взрослый/ая", "Запомни, мы живем в реальном мире, будет еще хуже" и т. д. Поймите, что нет ничего хуже, чем отказать своему ребенку в помощи, когда он об этом просит. Да, дети должны быть самостоятельны, но иногда и они нуждаются в помощи и поддержке.

Токсичные родители осуждают ребенка за выражение эмоций​

В мире уже давно известна стереотипная фраза: "Мальчики не плачут". Однако ее нужно забыть всем родителям. Ведь ребенку любого пола или возраста необходимо время от времени выражать свои чувства, чтобы вырасти эмоционально здоровым человеком.

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Токсичные родители обвиняют детей во всех бедах​

Обычно оскорбляют детей и обвиняют их во всех грехах те родители, которые сами были лишены тепла и ласки в детстве. Однако, даже если это так, не стоит переносить собственные переживания на своих детей. Будьте ответственными за свои ошибки и учите детей на своих ошибках.

Токсичные родители не выполняют своих обещаний

Обещания нужно всегда соблюдать. Особенно это касается маленьких детей, у которых только формируется образ поведения. С подростками сложнее, потому что они, если вы не будете выполнять обещаний, просто перестанут вам верить.

Токсичные родители манипулируют ребенком с помощью подарков​

Дарить подарки или карманные деньги своим детям нужно просто так. Особенно не стоит говорить фразу, например: "Если ты не станешь лучше учиться, ты останешься без велосипеда в этом году". Запомните, что нельзя пытаться управлять ребенком с помощью денег и подарков.



Родители могут манипулировать ребенком с помощью подарков / Фото Womo

Токсичные родители ставят свои интересы превыше всего​

Такие родители никогда не считаются с мнением ребенка. Безусловно, родители – главные в семье, но попробуйте спрашивать у своего сына или дочери, чего они хотят? Куда поехать отдыхать, как провести выходные и т. д.? Уважайте их мнение и прислушивайтесь к ним. Так, ваш малыш вырастет счастливым и не будет бояться высказать собственное мнение.

Токсичные родители воспитывают "молчанием"​

По словам психолога, такой детский подход со стороны взрослого может нанести ребенку настоящую тpaвму. Не игнорируйте своих детей, постарайтесь проговорить каждую проблему и вместе искать пути ее решения.

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Токсичные родители не уважают личные границы ребенка​

Если вы постоянно контролируете ребенка и роетесь в его вещах, то немедленно прекратите это. Это негативно влияет на психику малышей. А если речь идет о подростках – это может привести к протесту, и ребенок начнет грубить и будет чаще проводить время вне дома.

Токсичные родители делают детей своими должниками​

"Да я работаю на работе по 12 часов в сутки ради того, чтобы тебе было, что есть, ты хоть раз сказал мне спасибо?" Печально, если вашим детям знакома эта фраза. Ведь она больно paнит чувства детей. Поэтому не делайте из себя жepтву, а из собственного ребенка вечного должника.