Из-за карантина много людей оказались без работы, а некоторые бизнесы даже закрылись. Однако кое-кто сумел сделать из этого новое дело и заработать еще больше. Читайте истории людей, которые запустили новые проекты и увеличили свой доход на карантине.

Издание MC.today собрало истории владельцев малого и среднего бизнеса, которые во время карантина решили переформатировать бизнес, нашли новую нишу и получили большие доходы, чем до карантина.

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Семейная пара Сергей Шелест и Татьяна Скорнякова, SheMax

После неудачных попыток удержать бизнес на плаву пару одолело отчаяние. Было страшно и грустно, их периодически накрывала депрессия. Поэтому они запустили четыре новых проекта, но "взлетел" только один – устройство для обеззараживания воздуха.

Так, однажды вечером мужчина придумал замечательную идею разработать бактерицидные рециркуляторы воздуха. Это устройство, которое обеззараживает воздух в помещениях салонов красоты и частных домах: избавляет от бактерий, аллергенов и других вредных веществ. И оно безопасно.



Сергей Шелест и Татьяна Скорнякова / фото с фейсбук-страницы пары

Так, 10 апреля Сергей и Татьяна начали разрабатывать бактерицидный рециркулятор SheMax-R на своем производстве. Мужчина изучил принцип работы рециркулятора, разработал первый образец, а Татьяна нашла поставщиков и начала готовить документы. Первые устройства начали отправлять ближе к концу апреля.

Сколько стоило запустить бизнес? По словам пары, они вложили в новое направление чуть больше 300 тысяч гривен, из которых 100 тысяч – ушло на получение сертификатов, чтобы можно было торговать в Европе.

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Уже через три дня после запуска они вышли на прибыль и получили столько предварительных заказов, что отбили все расходы на запуск.

"В апреле мы возобновили предыдущий бизнес в нескольких странах. Если с 15 марта по 15 апреля продажи вытяжек для мастеров маникюра упали на 100%, то с 15 апреля мы восстановили их примерно на 30%. Наш оборот за май в три раза больше, чем за весь 2019 год", – говорит Татьяна.

Владислав Савченко, Foodex24

Киевлянин Владислав Савченко всего за две недели запустил сервис быстрой доставки продуктов в столице. Хотя он уже 5 лет является основателем аутсорсинговой IT-компании PowerCode, которая разрабатывает программное обеспечение, сайты и мобильные приложения.

"Когда начался кризис, мы потеряли несколько проектов, часть сотрудников остались без работы, и я начал искать что-то, чтобы чем-то занять людей и компенсировать падение прибыли", – говорит Владислав.



Владислав Савченко / Фото MC.Today

И идея пришла быстро, так как во время карантина спрос на доставку продуктов и лекарств резко вырос. Однако сделать заказ на продукты было фактически нереально, а ждать доставку нужно было несколько дней. Тогда Владислав решил сам создать сервис доставки продуктов Foodex24, но не из супермаркетов, а из собственного склада.

Моя идея была в том, чтобы доставлять по Киеву заказ за 90 минут без ограничений по весу. За два дня мы создали базу поставщиков и стали звонить. Договориться удалось только с 25. Часть компаний, например Coca-cola, вообще не выходили на связь, поэтому их продукцию мы сначала просто покупали в супермаркете,

– рассказывает предприниматель.

Мужчина за это время нанял еще 35 человек и вложил в запуск 6 миллионов гривен, но работала команда почти 24/7. Чтобы организовать доставку, они договорились с одной из служб такси. У них во время карантина упали заказы, водители сидели без работы.

Так, в первый же день запуска на сайт Foodex24 зашли около 5 тысяч человек. Сейчас на сайт ежедневно заходят по 4 – 5 тысяч посетителей в день, которые делают до 100 заказов, но их количество постоянно растет. Только в первый месяц работы оборот Foodex24 был примерно 1,5 миллиона гривен.

Ярослав Сойников, Hiitworks

Ярослав с командой запустил онлайн-тренировки. "Когда начался карантин, мы закрыли сеть из 8 фитнес-студий hiitworks и заморозили абонементы на этот период. Наши клиенты жаловались на стресс и дефицит движения, поэтому мы решили пойти в онлайн, чтобы дать людям возможность заниматься дома", – говорит мужчина.

Поэтому он с командой начал учиться снимать видео. Они выбирали ракурс и записывали все на iPhone 8+ или 11. А вместо штатива часто использовали стойку для приседаний или гантели. Специально никого не нанимали, все делали своими силами.



Ярослав Сойников / Фото MC.Today

Так, первую онлайн-тренировку они провели на следующий день после начала карантина. Следующие две недели бесплатно транслировали тренировки в соцсетях и параллельно работали над первыми платными онлайн-продуктами.

Кроме серии онлайн-тренировок, они имели рекомендации по питанию, сну, а также лекции о стрессе, общение с тренером в закрытом чате и задания для тех, кто хочет привести себя в "продуктивное состояние".

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Интересно, что чтобы привлечь аудиторию, они использовали свою клиентскую базу и просто звонили людям и обращались к партнерам за информационной поддержкой и запускали рекламу в соцсетях.

За карантин платные онлайн-продукты купили уже более 550 человек: 80% участников – их старые клиенты, еще 20% – новые. Они стоят от 600 до 1900 грн, а абонемент на месяц занятий в студии – 2500 грн, поэтому доход получился неплохой.