Трое мальчиков запустили успешный стартап и стали героями: невероятная история

Твое братьев – 13-летний Колин, 11-летний Райан и 8-летний Остин – решили самостоятельно достать деньги на покупку игрушек и видеоигр. Поэтому дети создали собственный бизнес по производству свечей, который быстро стал успешным.

Издание The Washington Post опубликовало историю стартапа братьев Джилл из штата Мэриленд.

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Ребята поначалу не знали, что именно производить, поэтому они спросили маму, что она любит покупать больше всего. Женщина ответила: "Свечи" и ребята согласились на это. Они создали компанию "Братья Джилл" (Frеres Branchiaux) и начали делать ароматические свечи ручной работы.



Стартап сразу стал успешным

Интересно, что уже через два года у них открылось около 36 точек продаж. Ребята даже заключили договор с крупным онлайн-магазином.



Так выглядят свечи

Как они делают свечи? Их мама Селена научила детей делать свечи, еще некоторые нюансы ребята увидели на YouTube.

Каждый из ребят имеет свою работу: старший Колин ежедневно проводит в мастерской по 3-4 часа и производит свечи, а Райан просто "гений ароматов". Парень сам придумывает различные запахи и потом эти уникальные ароматы держит в секрете.



Ребята сами изготавливают свечи

Сколько денег зарабатывают ребята? В месяц братья распродают около 400 свечей по цене от 18 до 36 долларов (от 430 до 900 гривен).

Кроме того, ребята решили выделять часть из заработанных денег на благотворительность. Да, с самого открытия бизнеса они выделяют по 10% ежемесячно для приюта бездомных в Вашингтоне.