Трогательные фото и видео Коби Брайанта с его дочерью Джианной, погибших авиакатастрофе

Известный спортсмен Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе вертолета в воскресенье, 26 января. Известно, что девочка, как и папа, тоже занималась баскетболом и часто ходила с ним на игры.

Шокирующая новость, что вертолет легенде баскетбола Коби Брайантом разбился на юге Калифорнии всколыхнула весь мир. Через несколько часов после катастрофы было подтверждено, что среди 9 погибших пассажиров была 13-летняя дочь спортсмена Джианна "Джиджи" Брайант.

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Джианна – вторая по возрасту дочь Брайанта, была участницей команды, которую тренировал ее отец и в день катастрофы должна была играть в молодежном турнире по баскетболу.

Коби Брайант часто публиковал в своем Instagram видео ее практики. А в 2018 году он сказал ведущему Джимми Киммел, что гордится тем, что у него есть такая дочь, отвечая на комментарий поклонников, что ему "следовало бы иметь сына", который бы продолжил достижения папы.

The greatest game of 1:1 is happening in heaven right now—Kobe Bryant's daughter GiGi had dreams of following in her father's footsteps on the basketball court, which he shared in a touching interview in 2018. ️ https://t.co/H439mSXAKh pic.twitter.com/Xn3EpgSCz4 — E! News (@enews) January 26, 2020

It is my sincere hope that Kobe Bryant and 13 y/o Gianna continue these beautiful father-daughter conversations in a far higher place.#RIPKobeBryant #RIPGianna pic.twitter.com/gwbe7j4Idj — Late Brakers (@LateBrakers) January 26, 2020

Последнее видео, которое жена Коби и мама Джианны Ванесса Брайант опубликовала о дочери – это когда она решила поиграть в баскетбол, придя на каблуках после танцев.

The last video Vanessa Bryant posted of Kobe Bryant’s daughter Gigi was her coming to hoop in heels after a dance she had her dads mamba mentality @SONTHoops #RIPMamba | #MambaOut pic.twitter.com/jed42jr5O8 — George Jarjour (@gjarjour) January 27, 2020

Смотрите трогательные фото Коби Брайанта и его дочери Джианны

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

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В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, которым спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего жилища в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.