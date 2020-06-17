Дома ребенок может вести себя вполне нормально и спокойно, но в школе постоянно безобразничать. А это значит, что у ребенка уже сформировалась плохая репутация в школе, от которой надо избавляться. Как могут помочь родители?

Психоаналитик Марина Бабушкина рассказала изданию Освитория, что если ребенок имеет предположение о себе от других людей, то он подсознательно так и будет вести себя, чтобы подтвердить это.

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Поэтому, если у учителей негативные ожидания в отношении ребенка, если у него плохая репутация, то его всегда будут делать виновным в любом конфликте. Но родителям здесь не стоит стоять в стороне.

Что делать, если у вашего ребенка плохая репутация в школе

Не выступает против ребенка

Учителя могут постоянно жаловаться на ребенка, чтобы этим хоть как-то влиять на него, поэтому пап и мам вызывают в школу, чтобы те поругали ребенка. В свою очередь родители могут действительно накричать на малыша в присутствии учителя.

Давайте шанс на ошибку

Если ребенок устроил драку в школе и разъяренные родители оскорбленного малыша и педагоги стали называть ваше чадо хулиганом, то это еще не значит, что ваш сын или дочь вдруг стали агрессивными. Ведь такие единичные случаи не стоит воспринимать как некую тенденцию. Вы сначала должны разобраться во всем и проанализировать ситуацию.

Сначала попробуйте поговорить с ребенком / Фото Alev

Какие вопросы следует выяснить:

Что спровоцировало драку?

Делал ли ваш ребенок попытки решить конфликт уже не раз и что-то стало последней каплей?

Почему возник конфликт? (Например, что-то не поделили или ребенок отстаивал какие ценностные убеждения).

Будьте готовы действовать

Если что-то происходит, желание разобраться в деле должно быть честным, какой бы ни была правда. Оправдывать сына или дочь – не лучшая тактика. Надо понять, что произошло на самом деле, в чем заключается проблема и насколько ее проявления регулярные.

Если ребенок время от времени бьет сверстников и проявляет агрессию, то на это нельзя просто закрыть глаза. Надо обратиться к психологу, самым посоветоваться с экспертами относительно вашего стиля воспитания. Если в классе есть проявления буллинга или хронический конфликт, все это придется решать.

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Но, возможно, ваша активность поможет вернуть ребенку хорошую репутацию, и осознать, что проблема не в нем. И учителя, и ребенок по-другому отнесутся к вашим попыткам все выяснить, если будет очевидно, что вы готовы работать над этим.

Не обвиняйте и не осуждайте

Прежде всего, стоит откровенно и спокойно поговорить с ребенком. Чаще всего подростки не делятся информацией, потому что боятся осуждений и критики.

Если же ребенок всегда отвечает: "просто подрались", то не заставляйте его говорить, а лучше размышляйте вслух и предлагайте варианты развития событий. Вероятно, ваш подросток подскажет, какой из них правильный, и втянется в разговор.

Разговор с подростком может не сложиться, спрашивайте осторожно / Фото СТБ

Не конфликтуйте в школе

Вы можете дать знать, что понимаете свои права и ребенка. Но не стоит конфликтовать, ссориться, обвинять педагогов, даже если они намекают, что вы – плохие родители. Взаимный негатив этой ситуации не поможет, ведь тогда плохая репутация будет у вас. Вежливость и корректность – это единственный способ пообщаться и разобраться.

Стройте положительную репутацию

Если у ребенка уже сложилась плохая репутация, то не нужно оправдываться, лучше помогите ему строить положительную репутацию. Например, во время общения с учителем сообщайте все, что идет на пользу репутации ребенка. Скажем, он помогает дома, имеет успехи в какой-то студии или хобби, проявляет таланты в занятиях творчеством дома и тому подобное.

И обязательно учите ребенка делиться успехами в школе. Говорите вашему малышу, что верите в него, акцентируйте внимание на его достижениях, поощряйте.